Ziua Poliției, la Timișoara: Porți Deschise și demonstrații spectaculoase (video)

Polițiștii din Timiș vă invită miercuri, 25 martie, începând cu ora 10:30, în fața Operei Naționale Române din Timișoara, la Ziua Porților Deschise, un eveniment plin de acțiune, demonstrații spectaculoase și momente interactive alături de polițiștii din Timiș.

Cu prilejul aniversării a 204 ani de tradiție și continuitate a Poliției Române, acest eveniment reprezintă o oportunitate de a descoperi îndeaproape activitatea polițiștilor și de a celebra împreună dedicarea acestora în slujba comunității.

Veți putea vedea standuri interactive, autospeciale impresionante, câini polițiști în acțiune și demonstrații spectaculoase.

Programul zilei:

11:30 – Deschiderea evenimentului, prezentarea autospecialelor, tehnicilor și standurilor

12:00 – Demonstrații de dresaj canin, exerciții de asalt și intervenții pirotehnice

”Un alt obiectiv important al evenimentului îl reprezintă apropierea tinerilor de profesia de polițist, precum și consolidarea relației dintre cetățeni și instituția Poliției Române, printr-un dialog deschis și activități interactive”, transmite IPJ Timiș.

Sursa video: IPJ Timiş