B.U.G. Mafia, la Zilele Studenților Timişoarei 2026

A fost anunțată prima trupă care a confirmat participarea la Zilele Studenților Timişoarei 2026: B.U.G. Mafia!

Cei de la B.U.G. Mafia sunt headliner-ii evenimentului care, anul acesta, va avea loc pe Stadionul Ştiința, în perioada 21 – 23 mai.

Mulți alți artşti vor fi anunțați în perioada următoare, dar ZST înseamnă mult mai mult decât concerte:

•⁠ ⁠Panel-uri și discuții pe teme precum educație, sport, muzică și jurnalism cu invitați

•⁠ ⁠DJ Party Zone pentru nopți pline de ritm

•⁠ ⁠Food Court cu peste 15 food truck-uri și bunătăți din toate colțurile lumii

•⁠ ⁠Zone de sport și activități recreative pentru energie și distracție

Ca şi până acum, evenimentul este organizat de Asociația Festivaluri Pentru Tineri, împreună cu Universitatea Politehnica Timişoara.

Accesul este gratuit!

