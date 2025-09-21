Vreme frumoasă în Banat, cu temperaturi de până la 32 de grade

Vremea se va menține frumoasă, duminică, 21 septembrie, iar valorile termice diurne vor crește ușor în majoritatea zonelor și vor caracteriza o vreme caldă, local călduroasă în vest și în sud.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat, iar în a doua parte a intervalului și pe crestele montane, îndeosebi ale Carpaților Meridionali, cu rafale în general de 45…55 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 4 grade.

Luni, 22 septembrie, vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70…80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55…65 km/h cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, ia cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre 1 grad, dar și mai ridicate, până la 19 grade, în Dealurile de Vest.