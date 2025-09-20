Avertisment DNSC: Noi tentative de fraudă propagate prin mesaje pe platformele de social media

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale.

”A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.

În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, transmite DNSC pe pagina de Facebook.

Specialiștii recomandăsă nu accesați linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute, iar dacă aveți dubii privind situația paginii voastre, intrați direct pe site-ul oficial al rețelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj.

Totodată, nu oferiți niciodată parole, coduri OTP, sau alte date de autentificare prin formulare suspecte și raportați conținutul suspect către DNSC: https://pnrisc.dnsc.ro