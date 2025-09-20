Motociclist accidentat mortal în Timișoara

Accident rutier cu o victimă în Timișoara

Un grav accident rutier a avut loc, sâmbătă, 20 septembrie, pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD cu medic.

În accidentul rutier au fost implicate un autoturism și o motocicletă, rezultând o victimă. Motociclistul este în stare de inconștiență.

Ce au stabilit polițiștii

Un bărbat de 57 de ani a condus un autoturism pe strada Grigore Alexandrescu dinspre strada Armoniei, iar la un moment, ar fi intrat în coliziune cu un motociclist de 35 de ani, care circula regulamentar pe strada Grigore Alexandrescu.

În urma impactului a rezultat decesul motociclistului.

Bărbatul de 57 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

UPDATE: Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul.

Sursa foto: Info Trafic jud. Timiș/Facebook