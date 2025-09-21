Restaurarea – între știință și artă, la Timișoara

La Muzeul Satului Bănățean, echipa Laboratorului Zonal de Restaurare și Conservare din cadrul Muzeului Național al Banatului a arătat ce înseamnă profesia dusă cu rigoare și eleganță.

În fața colegilor de breaslă, fiecare prezentare a fost o fereastră către un univers unde știința se întâlnește cu răbdarea, iar trecutul își regăsește chipul.

Floare Ghercia, șef de laborator, a vorbit despre cinci decenii de restaurare, cinci decenii în care unitatea timișoreană de profil s-a transformat dintr-un început timid într-un reper național. Luminița Bujancă a deschis filele cărților vechi, lăsând să se vadă filigranul hârtiei și vibrația cernelurilor.

Miruna Rada a coborât în lumea legăturilor de carte din secolul al XVIII-lea, unde fiecare cusătură spune o poveste. Diana Vărzaru a așezat chimia și fizica în slujba patrimoniului, analizând matrici sigilare din veacul al XIX-lea cu ochiul atent al cercetătorului.

Mariana Matyaș și Delia Apostu au recompus fragmente ceramice, de la Epoca Bronzului până la vasele etnografice ale veacului XX, dovedind că și lutul spart poate redeveni o poveste întreagă.

Împreună, aceste intervenții au arătat că restaurarea este profesie – punte: între artă și știință, între fragilitate și durată, între obiect și om.

În spatele fiecărei lucrări se află ani de studiu, experimente de laborator, protocoale de conservare și o disciplină intelectuală care transformă fragmente fragile în repere solide.

Echipa Laboratorului Zonal arată că restaurarea și conservarea patrimoniului reprezintă demersuri științifice care conferă durată culturii materiale și oferă continuitate memoriei colective.