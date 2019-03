Vietnamul oferă Timişului forţă de muncă

Cu circa 10,5 milioane de cetăţeni apţi de muncă, dar dintre care patru milioane au luat calea străinătăţii, România se confruntă tot mai mult cu criza de lucrători angajabili.

Mai exact, nu mai puţin de 81 la sută dintre oamenii de afaceri din ţara noastră au dificultăţi în a-şi găsi oameni bine pregătiţi. Vestul ţării este chiar mai afectat decât alte regiuni şi, în particular, mediul de afaceri din Timiş are mari probleme, în condiţiile în care rata şomajului a coborât aici sub 0,8 la sută.

Lucrătorii vietnamezi, o soluţie viabilă

Un nou eveniment legat în principal de subiectul arzător al crizei de personal din economia timişeană a avut loc ieri, la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT) al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş (CCIAT). Iniţiativa a aparţinut Camerei de Comerț Italiene pentru România, căreia i s-au alăturat Camera de Comerț Italiană pentru Vietnam și CCIAT.

La eveniment a participat, de asemenea, Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat pentru Comerț Exterior, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Două firme vietnameze specializate în recrutarea parsonalului – Viethang International Development Corporation VTC Corp și QUINN HN CO.LTD – şi-au prezentat ofertele pentru antreprenorii timişeni.

„Vietnamul are o creştere economică puternică în ultimii 10 – 15 ani, iar acest fapt se datorează mai ales forţei de muncă bine pregătite. Putem oferi mai ales lucrărori în agricultură, construcţii, dar şi pentru activităţi industriale. Sunt muncitori calificaţi, deja obişnuiţi cu munca în străinătate, pentru că mulţi au avut angajamente atât în ţări din Orient, cât şi în Europa”, a afirmat la seminarul de ieri Pham Hoang Hai, secretarul general al Camerei de Comerț Italiene pentru Vietnam.

La rândul său, Vincenzo Moderno, vicepreşedinte al Camerei de Comerț Italiene pentru România, a afirmat că în întreaga ţară, deficitul de personal din economie este estimat la aproximativ 600.000 de persoane şi că, în acest context, recrutarea de lucrători vietnamezi este o soluţie viabilă.

Finanţări pentru susţinerea exporturilor

Un alt subiect prezentat şi dezbătut ieri a fost cel legat de sprijinirea mediului de afaceri românesc pentru mărirea valorii exporturilor, iar secretarul de stat Gabriela Mihaela Voicilă a făcut o pledoarie pentru campanii media care să-i convingă pe conaţionali să aleagă de pe rafturile magazinelor articolele produse în ţară.

De asemenea, ea le-a expus oamenilor de afaceri prezenţi oportunităţile de finanţare disponibile prin programul guvernamental de internaţionalizare a afacerilor.

Este vorba despre sumele de 25.000 de lei pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, respectiv de 10.000 de lei pentru înscrierea în misiuni economice externe.