Timişoara Saracens joacă sâmbătă pentru un nou trofeu

Sâmbătă, pe stadionul „Florea Dumitrache” din capitală, este programată, cu începere de la ora 13, în direct pe Telekom Sport 3, finala Cupei României la rugby, partidă în care se vor întâlni Dinamo Bucureşti şi Timişoara Saracens.

„Ne aşteptăm la un meci greu, aşa cum sunt toate întâlnirile cu echipele puternice, însă aceste meciuri grele sunt cele mai frumoase, pentru că practic din ele înveţi şi creşti ca jucător. Timişoara, ca echipă, are un standard de menţinut. Nu văd finala ca pe un lucru individual, în care trebuie să mă fac remarcat şi să dau eseu. Pentru mine este un meci ca toate celelalte, în care încerc să îmi ridic nivelul de joc, să gestionez cât mai bine situaţiile care vor interveni, să iau cele mai bune decizii pentru a-mi ajuta echipa şi să încerc să fiu mai bun decât în meciul trecut. Sunt un jucător tânăr, am nevoie de meciuri puternice, meciuri care să mă ajute în ceea ce priveşte experienţa de joc. Toată săptămâna am pregătit meciul acesta, suntem motivaţi, avem un plan bun de joc, antrenorii au muncit mult pentru a-l pune în teren, rămâne doar să îl respectăm şi să ne adaptăm la felul în care va decurge meciul. Avem ca obiectiv victoria. Vrem să câştigăm Cupa României şi să facem un joc frumos, cât mai omogen”, a declarat Vlad Neculau, de la Timişoara Saracens, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby.

El a debutat recent în competiţia Rugby Europe Championship pentru naţionala de seniori a României, evoluând contra Belgiei.

„M-am adaptat uşor, sistemul de joc a fost unul destul de simplu, am reuşit să îl înţeleg încă din primele zile. Bineînţeles, la nivel de echipă naţională cerinţele şi aşteptările sunt ceva mai mari, însă am fost primit bine, cu mulţi dintre băieţi mă ştiam din campionatul intern, a fost un grup strâns şi pot spune că am găsit înţelegere în sânul echipei. Nu am simţit că a fost mai greu decât în meciurile din Challenge, responsabilitatea în teren este aceeaşi pentru mine, indiferent că este vorba de echipa naţională sau de club, eu încerc să fac lucrurile cât mai bine pentru echipă, să iau decizii cât mai bune pentru a câştiga. Nu am avut emoţii, am fost prins de meci încă de la început, am trăit partida de pe banca de rezerve şi am aşteptat momentul în care antrenorul mă va trimite în teren. Eram dornic de joc, poate am simţit, dacă pot spune aşa, o presiune un pic mai mare, pentru că, fiind primul meu meci pentru România, îmi doream să fac lucrurile cât mai bine, să nu fac greşeli mari, să fiu un jucător pe care colegii mei să se poată baza”, a mai spus Vlad Neculau.

Sursa foto: Leonard C. Ardelean / frr.ro