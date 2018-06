Veste uriaşă pentru timişenii care au case de vacanţă pe malul Lacului Surduc, dar şi pentru localnici

Să administrezi localitatea-reședință a comunei plus cele șase sate aparținătoare, aflate față de aceasta la distanțe cuprinse între doi și zece kilometri, nu e o chiar o treabă simplă.

La Fârdea, căci despre această unitate teritorială e vorba, când se stabilește agenda investițională se are în vedere ca, an de an, în fiecare așezare, să se mai adauge ceva în materie de modernizare.

De aceea, proiectele locale, în mod obișnuit au una sau mai multe destinații, beneficiarii fiind cei 1.700 de locuitorii din Fârdea, Gladna Montană, Gladna Română, Zolt, Mâtnicu Mic, Drăgsinești sau Hăuzești.

Trebuie spus și că obiectivele vizează și perimetrul construit din jurul Lacului Surduc, principala atracție a comunei. Astfel, proiectul de extindere a canalizării, finanțat din fonduri guvernamentale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) I, vine în completarea unei investiții anterioare, având aceeași sursă, respectiv bani alocați de guvern, prin el realizându-se racordurile la gospodării.

Obiectivul se va încheia în luna august, când este programată recepția. În urma acesteia, capitolul canalizare se finalizează în satele Fârdea și Mâtnicu Mic, inclusiv în zona construită de pe malul Lacului Surduc.

În privința alimentării cu apă, se poate spune că, deși există în toate satele rețele funcționale, lucrările se află totuși în curs de desfășurare, dacă se are în vedere faptul că, la Fârdea, se realizează o stație de tratare a apei, de care vor beneficia și casele de vacanță. La această investiție, recepția se va face în iunie-iulie.