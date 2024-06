Vecinul unui palat cu turnulețe din Timișoara: “Lăcomia unor firme de arhitectură întreține corupția din primărie, pe care Fritz este incapabil să o înlăture”

Aplaudate și redistribuite fără număr, postările pe tema războiului declarat clanurilor certate cu legea au reprezentat laitmotivul campaniei electorale a lui Dominic Fritz, care a descoperit pe ultima sută de metri tot ce n-a văzut din octombrie 2020 încoace.

Destui timișoreni, însă, inclusiv dintre cei care susțin USR, văd și jumătatea goală a paharului, nu doar pe cea plină. Un cetățean afectat direct de acțiunile sfidătoare ale vecinului său, proprietar de palat cu turnulețe, a reacționat după cea mai recentă postare pe subiect a lui Dominic Fritz, care anunțase că va solicita în instanță anularea autorizației de construire pentru un imobil din aceeași categorie de “bun gust” arhitectonic.

Ca om care de șase ani a constatat pe pielea sa ce înseamnă să ai ca vecin un membru al unui clan, Pavel Roman rămâne rezervat cu privire la buna credință a lui Dominic Fritz, în condițiile în care subalternii corupți ai acestuia rămân neclintiți pe funcții.

Iată postarea făcută pe pagina sa de Facebook de către domnul Roman la câteva ore de la preluarea în mass-media a anunțului făcut de primarul Dominic Fritz:

“OK! S-au sistat lucrările și se cere instanței să se pronunțe! Dar inspectorii din Primărie, care au aprobat această mizerie (că arhitectură în concordanță cu cea a cartierului, nu are cum să fie), mai sunt pe funcții și iau în continuare salarii de 7-8.000 de lei? Fără <șpăgarii> de la Direcția Urbanism din Primăria Timișoara, adică fără complicitatea lor, astfel de monstruozități arhitecturale (care spurcă peisajul Timișoarei) nu s-ar putea construi. Dar când există o mafie bine închegată, cu amiciții din interes, între arhitecții baștanilor Timișoarei, inspectorii de la urbanism, arhitectul șef, protejați de secretarul Primăriei și primar, de ce ne mirăm că Timișoara e plină de astfel de palate stupide, construite după proiecte aiuristice, fără noimă și fără logică?

Lăcomia unor firme de arhitectură, care au speculat lipsa de educație și cultură a romilor cu bani (obținuți prin infracțiuni) e explicația acestei explozii de enormități arhitectonice ce sluțesc și urâțesc Timișoara. Lăcomie care a întreținut si întreține, în continuare, corupția din Primăria lui Fritz, incapabil s-o înlăture. Bună credință? Când o să-l văd concediat pe inspectorul care a refuzat să stabilească procentul de ocupare a terenului, pe Glad 39 (unde se află un alt palat construit fără respectarea autorizatiei), o să-l aplaud pe Fritz. Până atunci rămân rezervat în a fi convins de bună credință. Apropo! Urmează tribunalul, unde lăcomia începe să erodeze conștiințele. Iar romii asta speculează, nu?”.

Amintiri de astă-toamnă

Palatul de pe strada Glad nr. 39, la care se referă autorul postării este chiar imobilul care a făcut obiectul unei alte ieșiri la rampă a lui Dominic Fritz, în toamna trecută. Să ne amintim ce scria domnul primar pe pagina sa de Facebook la data de 24 noiembrie 2023: “L-am amendat (n.r. – pe proprietarul palatului cu turnulețe), i-am cerut să oprească lucrările și când nu a făcut-o, am pornit un caz penal (n.r. – sublinierea ne aparține, pentru că vom reveni imediat asupra “cazului penal”). Ieri am transmis organelor de control o situație unde proprietarul a făcut lucrări ilegale, care nu erau cuprinse în proiectul autorizat. Când calea amiabilă nu a funcționat, am dat o amendă de 20.000 de lei, i-am cerut să se oprească și să intre în legalitate. Din nou, nu a funcționat, așa că am apelat la organele de cercetare. Mai urmează curând două spețe de acest fel. Respectul pentru lege e baza pentru o Timișoara sănătoasă”.

Un comentariu ascuns cu rapiditate

La câteva ore după postarea făcută în 24 noiembrie 2023 de către Dominic Fritz, pe pagina de Facebook a primarului apare un comentariu lung, dar plin de detalii extrem de interesante, scris tocmai de Pavel Roman, așa cum spuneam, chiar vecinul personajului împotriva căruia primarul Fritz pornise un “caz penal”!

Surprinzător, însă, comentariul domnului Roman n-a apucat să fie vizualizat decât de câteva persoane, fiind ascuns foarte repede de către administratorul paginii de Facebook a lui Dominic Fritz…

De ce a “dispărut” acel comentariu cu adevărat remarcabil? Simplu, pentru că era o veritabilă radiografie a stării de lucruri din Primăria Municipiului Timișoara făcută nu de un internaut oarecare, ci chiar de persoana ale cărei acțiuni legale l-au adus pe Dominic Fritz în situația de a porni “un caz penal”!

Vă prezentăm comentariul integral postat la data de 24 noiembrie 2023 de către Pavel Roman pe pagina de Facebook a lui Dominic Fritz și ascuns rapid de administratorul respectivei pagini, un angajat sau chiar primarul în persoană.

Izul electoral se simte de la o poștă

Domnul Roman a intrat rapid în subiect: “Felicitări D-le Fritz, pentru postare! Chiar dacă are un iz electoral, e bine, cel puțin pentru mass-media, să fie mediatizat un asemenea caz care, din păcate, nu e meritul Primăriei Timișoara, decât în parte. Să așezăm puțin lucrările în matca lor. Eu am sesizat Primăria Timișoara, ITM, ISC, Prefectura Timis și Garda de Mediu, în repetate rânduri, despre faptul că cetățeanul rom Căldăraș Ștefan (căsătorit cu o doamnă din familia Cârpaci), a demolat (fără autorizație) un imobil, pe str. Glad, nr. 39, reconstruind, în baza unei autorizații de construire pentru S+P+M, un alt imobil, compus (așa cum se vede din imaginea postată) din S+P+E+M. Deci, un etaj în plus și perimetrul depășit față de ce era autorizat”.

Nu doar un etaj ilegal, ci și două anexe

De-acum înainte încep să apară detaliile din culise pe care administratorul paginii de Facebook a lui Fritz a considerat de cuviință să le ascundă privirii timișorenilor: “Ceea ce subordonații Dvs. au omis, deliberat, să ia în considerare (desi le-am atras atenția de fiecare dată) e faptul că acest individ, Căldăraș, a construit, neautorizat, pe domeniul public. Deci, terenul aparține Statului Român. Mai mult decât atât, Căldăraș Ștefan, pe lângă imobilul prezentat în imagine, a mai construit o bucătărie și a reamenajat (construind o terasă betonată, scări exterioare și un demisol), un garaj, pe care l-a transformat în locuință, caz în care avea nevoie de autorizație de construire (pentru că a schimbat destinația imobilului). Pentru cele două imobile (n.r. – le puteți vedea în imaginea alăturată), respectiv bucătăria de vară și garaj (cu terasă și piscină pe acoperiș), Căldăraș nu a deținut nici o autorizație. Însumată, suprafața la sol construită, a depășit POT și CUT (aprobată prin PUG și PUZ). În loc de 40% zonă verde, a rezultat sub 30%”.

Vecinul palatului a pornit “un caz penal” împotriva… primăriei!

Și dezvăluirile continuă cu fapte și nume concrete: “Toate aceste aspecte au fost sesizate Primăriei Timișoara. Cum au acționat subalternii Dvs., D-le Fritz, de la urbanism? Exact cum au acționat în toate cazurile în care romii au ridicat zeci de palate în Timișoara, fără a respecta PUG și PUZ. Au încercat să-l protejeze și să-l <consilieze> pe Căldăraș. E adevărat că au oprit lucrările (la peste patru luni de la sesizarea mea), întocmind un PV (n.r. – proces-verbal) de constatare și sancționare a contravențiilor. Au făcut-o însă nu din conștiință profesională, ci de frică, pentru că am depus o plângere la Parchet, pentru abuz în serviciu, împotriva Primăriei Timișoara. Obiectul plângerii? Omisiunea inspectorului Ovidiu Purdea, de a constata inexistența autorizației de construire pentru trei imobile. Deci nu pentru că a încălcat prevederile autorizației în cazul unui imobil, ci pentru că nu a constatat existența unui etaj construit în plus și a depășirii POT și CUT”.

“Funcționarul de la Urbanism s-a crezut șmecher și eu prost”

Pas cu pas, Pavel Roman expune stratagemele și stilul de lucru al funcționarului de la Urbanism, aspecte ascunse timișorenilor de administratorul paginii de Facebook a lui Dominic Fritz, aceștia trebuind să rămână doar cu imaginea idilică a primarului justițiar, fără să cunoască întregul tablou al evenimentelor:

“De ce a omis inspectorul Purdea să constate existența a trei imobile, construite pe domeniul public, fără autorizație de construire, respectiv a unui etaj în plus și a depășirii POT și CUT? Pentru că s-a crezut el șmecher și eu prost. Adică, pe românește spus, l-a favorizat pe Căldăraș Ștefan, oferindu-i posibilitatea să remedieze aspectele sesizate în PV, care s-au limitat la construirea fără autorizare a unei scări interioare, a nerespectării golurilor de uși și ferestre, a unor lucarne la acoperiș și a unei terase exterioare.

Nimic în PV despre turnul de pe acoperiș (ce se vede în imagine), despre un etaj în plus, despre depășirea POT și CUT și, mai ales, despre existența a încă două imobile fără autorizație de construire. Practic, prin aceste omisiuni, inspectorul Purdea i-a oferit șansa lui Căldăraș să continue finalizarea imobilului. Numai că eu nu am acceptat șmecheria lui Purdea și am făcut plângere la Parchet.

Abia când a fost chemat la Parchet, Purdea a înțeles că nu mai merge cu șmecheria și, în luna octombrie 2022, când a expirat termenul pentru îndeplinirea măsurilor din PV, a întocmit un alt PV, care a stat la baza sesizării instanței, în vederea obligării lui Căldăraș să respecte autorizația de construire sau să readucă imobilul la starea inițială. Între timp, văzând încăpățânarea inspectorului Purdea, de a nu sancționa și lipsa autorizației pentru celelalte imobile construite nelegal, am insistat (întocmind câteva reclamații și la Poliția Locală). În urma insistențelor, Poliția Locală l-a sancționat pe Căldăraș Ștefan și pentru construirea/modernizarea celorlalte două imobile”.

Complicitate până în pânzele albe

Până unde merg complicitățile dintre unii funcționari ai Primăriei Timișoara și celebrele clanuri pe care le atacă public Dominic Fritz? Până foarte departe, după cum veți vedea în continuare: “Ce este interesant este faptul că, atunci când a sesizat instanța de judecată, PV întocmit de Poliția Locală pentru imobilele neautorizate de pe Glad 39 era deja scadent ca termen de intrare în legalitate. Însă, în plângerea adresată instanței – din același motiv pentru care a omis să fie sancționat Căldăraș pentru toate imobilele construite -, s-a omis și menționarea (respectiv depunerea la dosar) PV de contravenție întocmit de Poliția Locală. De ce? Evident că pentru a-i permite lui Căldăraș, în baza Legii 50/1991, să intre în legalitate. Lucru imposibil în condițiile în care instanța avea cunoștință de existența a trei imobile construite nelegal”.

Explicația pornirii “cazului penal”: de nevoie, nu de voie!

Vecinul palatului cu turnulețe, domnul Pavel Roman, pune punctul pe “i” cu privire la demersul justițiar al primarului Dominic Fritz, acela de a porni “un caz penal”:

“În final mai fac o corecție. Da, a fost sesizat Parchetul cu privire la continuarea lucrărilor de către Căldăraș Ștefan, după oprirea acestora de către Purdea Ovidiu. Însă și pentru aceasta tot eu am făcut presiuni asupra Primăriei Timișoara și a Poliției Locale, pentru a se deplasa și a face constatările. Nu s-a făcut nimic din proprie inițiativă. Iar dosarul aflat în instanță nu este meritul Primăriei Timișoara, ci al celor peste cincisprezece reclamații prin care am determinat Primăria Timișoara să aplice legea.

Ca să nu mai vorbim despre faptul că și la instanță, am solicitat să fiu parte în proces (ca parte vătămată), pentru a putea prezenta instanței ceea ce Primăria Timișoara a omis și omite în continuare să prezinte, respectiv toate procesele verbale întocmite pentru str. Glad 39. Apropo! Nici cu d-na director Magdalena Nicoară nu mi-e rușine în materie de șmecherie. Deși, în câteva rânduri i-am sesizat omisiunile deliberate ale inspectorului Purdea, în loc de verificări, mi-a remis niște răspunsuri ambigui, paralele cu sesizările, caz în care trag concluzia că nici d-na Nicoară nu-i străină de șmecheriile inspectorului Purdea”.

Mănușa aruncată n-a fost prinsă de nimeni

În final, Pavel Roman i se adresează direct primarului Dominic Fritz, pe care-l provoacă să taie răul de la rădăcină: “Deci, d-le Fritz, dacă tot vreți să fiți creditat cu bună credință în acest caz, dispuneți un control pentru a vedea ce interese i-au determinat pe d-l Purdea și pe d-na Nicoară să omită sancționarea lui Căldăraș Ștefan pentru alte fapte decât cele semnalate de subsemnatul și de ce în dosarul de la instanță nu se află și PV întocmit de Poliția Locală? Pentru detalii privind toate aceste aspecte, vă stau la dispoziție, oricând, dacă doriți, cu adevărat, să luptăm împotriva acestei mafii imobiliare din Timișoara.

E o mafie care, legal, nu are nici o sursă de venit. Investițiile în imobile sunt o formă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în țările UE (cerșetorie, trafic de persoane sau încasarea nelegală a asistenței sociale, prin plimbarea copiilor, personali sau <închiriați> prin mai multe landuri germane, ori regiuni franceze) sau din infracțiuni comise în România, precum cămătărie și evaziune fiscală cu deșeuri feroase și neferoase. Eu am demarat o acțiune în Germania pentru a afla proveniența sumelor de bani pe care Căldăraș Ștefan le-a investit în imobilele construite pe str. Glad, nr. 39 din Timișoara și privind traficul de autoturisme, second-hand, practicat de Căldăraș Ștefan împreună cu frații și fiii săi. Ca cetățean german, m-ați putea sprijini în aceste verificări, cel puțin la nivel de celeritate în răspunsurile de la autoritățile germane”.

Din 24 noiembrie 2023 au trecut peste șase luni, interval în care primarul Dominic Fritz și-a continuat numerele de magie electorală, în timp ce funcționarii de la Urbanism care au permis apariția palatelor cu turnulețe și-au văzut nestingheriți de treabă…