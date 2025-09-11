Va fi gata prima bază sportivă construită de la zero în Timișoara în ultimele decenii.

Prima bază sportivă construită de la zero în Timișoara în ultimele decenii, pe strada Mircea cel Bătrân, va fi gata săptămâna viitoare. Noua bază va purta numele „Vasile Deheleanu” – multiplu campion național cu Ripensia Timișoara și participant la Campionatul Mondial din Italia 1934.

Simbol al fotbalului românesc și al cartierului Mehala, unde s-a născut, a crescut și a bătut mingea, Vasile Deheleanu a fost și antrenor al Politehnicii Timișoara.

Baza „Vasile Deheleanu” va putea fi folosită de iubitorii de sport din Mehala, Ronaț și nu numai, de cluburile sportive și sportivii profesioniști.

Odată finalizate lucrările, investiția municipalității va intra în procedurile de recepție, urmând apoi predarea către SCM Timișoara care va avea responsabilitatea gestionării activităților sportive și a întreținerii întregii infrastructuri.

În ultimele săptămâni, au fost montate coșurile de baschet pe terenul multifuncțional, a fost pregătit drumul de acces și s-a însămânțat gazonul. În prezent, sunt montate băncile pentru rezerve, sunt trasate zonele dedicate persoanelor cu dizabilități, sunt marcate locurile de parcare și este așternut stratul de asfalt pentru accesul auto.

Noua bază sportivă cuprinde un teren de fotbal cu gazon natural, un teren multifuncțional, o clădire cu tribună de 417 locuri, vestiare, cabinet medical și spații tehnice.