Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Semiremorcă Q4, marca Schmitz.

Dosar de executare nr. 9668

Nr.6321/04.09.2025

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23, luna SEPTEMBRIE, anul 2025, ora 11, în localitatea Faget , str.Cl.Lugojului, nr.25, jud.Timis,se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane SC A&D TRANSPEED LOGISTIC SRL2, licitaţia III-a .

Denumirea bunului mobil Descriere sumară Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/ scutit*) 1. Semiremorcă Q4, marca SCHMITZ, model S01, stare bună conform Raportului de evaluare 51.641 21 %

Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBANRO02TREZ6285067XXX000328, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreria Faget.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: …NU SUNT

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256320420.