Urmărit internaţional pentru tentativă de omor, arestat în baza unui mandat emis de Curtea de Apel Timișoara

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Hunedoara au arestat preventiv un bărbat de 43 de ani, din comuna Peștișu Mic, în vederea predării către autoritățile judiciare din Belgia, unde a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și portul/transportul unei arme cu scopul de a răni o persoană.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare, la data de 3 noiembrie a.c., un mandat de arestare preventivă emis pe numele individului respectiv, de către Curtea de Apel Timișoara.

Bărbatul figurează ca fiind urmărit internațional, conform unui mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Belgia, care prevede executarea unei pedepse de 7 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor și portul/transportul unei arme cu scopul de a răni o persoană, a transmis IPJ Hunedoara.

În Belgia a fost condamnat pentru că, în septembrie 2021, într-o încăierare, a înjunghiat un bărbat, cu un cuţit pe care îl avea în autoturism.

Respectivul a fost condus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând a fi predat autorităților belgiene în vederea executării pedepsei privative de libertate. Bărbatul și-a ispășit o pedeapsa privativă în Penitenciarul Deva, de unde a fost preluat de polițiști la data liberării pentru a fi predat autorităților belgiene.

În România, individul are un dosar cu o faptă asemănătoare.

În urma activităţilor investigative şi de cercetare penală efectuate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului Arme, Explozivi Substanţe Periculoase din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul poliţiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale, la data de 4 iunie 2022, în jurul orei 17.00, pe autostrada A1, între localităţile Ilia şi Deva, a fost depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 40 de ani, cu privire la care existau informaţii că ar deţine asupra sa o armă de vânătoare şi ar intenţiona să îşi ucidă fosta soţie şi pe membri familiei acesteia, aflaţi într-o comună de lângă municipiul Hunedoara.