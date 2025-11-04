Visit Timiș a devenit membru oficial în una dintre cele mai importante rețele de promovare a turismului global, alături de destinații de renume precum Barcelona, Medellín, Braga sau Cannes.

Este vorba despre rețeaua internațională Creative Tourism Network®, o organizație non-profit dedicată dezvoltării turismului la nivel global. Prin aderarea la această rețea, județul Timiș se alătură unui grup select de destinații, fiind, alături de orașul Gabrovo din Bulgaria, singurele destinații incluse din zona centrală și de sud-est a Europei.

Ca membru al Creative Tourism Network®, și în contextul candidaturii Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, proiect al cărui lider este Consiliul Județean Timiș, Visit Timiș va beneficia de acces la un întreg ecosistem global de turism, care oferă:

Networking internațional cu destinații și profesioniști din peste 30 de țări

cu destinații și profesioniști din peste 30 de țări Parteneriate și colaborări pentru dezvoltarea de proiecte culturale și experiențe turistice autentice

pentru dezvoltarea de proiecte culturale și experiențe turistice autentice Vizibilitate globală prin platformele și evenimentele rețelei, precum forumuri internaționale, workshopuri și conferințe

prin platformele și evenimentele rețelei, precum forumuri internaționale, workshopuri și conferințe Resurse și know-how pentru implementarea proiectelor de turism creativ, sustenabil și etic

pentru implementarea proiectelor de turism creativ, sustenabil și etic Certificări și standarde de calitate care validează destinațiile Creative Friendly

Despre rețeaua Creative Tourism Network®

Fondată în 2010 cu sprijinul Uniunii Europene, obiectivul său este de a transforma turiștii în participanți activi la experiențele culturale din comunitățile locale, de a conserva patrimoniul și de a crea experiențe autentice, „hands-on”.

Visit Timiș a primit oficial statutul de membru, în cadrul evenimentului Creative Tourism International Forum din Barcelona, la care a participat directorul general al Visit Timiș, Simona Neumann.

„Pe 30 septembrie 2025, la Barcelona, am avut onoarea să reprezint Visit Timiș ca speaker în cadrul Creative Tourism Network Forum, organizat în marja Conferinței MONDIACULT 2025 a UNESCO. Aderarea noastră la Creative Tourism Network® confirmă potențialul județului Timiș și ne conectează la o comunitate internațională care pune în centru creativitatea, sustenabilitatea și implicarea comunităților. Pentru noi, acest statut înseamnă mai mult decât vizibilitate: înseamnă standarde, proiecte și parteneriate prin care transformăm patrimoniul material și imaterial al Banatului în experiențe autentice pentru vizitatori. Vom folosi această platformă pentru a accelera inițiativele noastre — de la turismul gastronomic, în contextul candidaturii Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, până la rezidențe creative și programe educaționale — și pentru a aduce beneficii concrete comunităților din Timiș. Mulțumim Creative Tourism Network® și partenerilor din rețea pentru încredere; ne asumăm responsabilitatea de a fi un membru activ și un promotor al valorilor UNESCO, în spiritul MONDIACULT”, a declarat Simona Neumann, directorul general al Visit Timiș.

