Unui bărbat i s-a făcut rău și a căzut în gară. Reacția trecătorilor l-a șocat pe cel care i-a acordat primul ajutor!

Tudor Cârstoiu a postat pe pagina sa de Facebook o întâmplare care l-a marcat.

Un om al străzii și-a pierdut cunoștința și a căzut în fața lui, în Gara din Arad, lovindu-se la cap. Acesta a chemat ambulanța după ce i-a acordat primul ajutor, spiritul său civic fiind demn de toată lauda și un exemplu pentru cei din jur.

Din păcate însă, mulți dintre cei care se aflau în gară l-au judecat din cauza situației sale și au început să își„dea cu părerea” că ar fi beat etc., când omul se simțea vizibil foarte rău și mai avea și urme de lovituri la nivelul feței.

„Am coborat din trenul Oradea – Arad si cand am urcat in pasarela garii, chiar in fata mea, un barbat a cazut subit de pe banca si a dat violent cu capul de podea de si-a spart arcada.

Am mers urgent spre el, i-am verificat pulsul si am constatat ca viata nu ii este pusa in pericol insa starea lui era de semi constienta, deci necesita ingrijiri medicale de urgenta. L-am intors pe spate si am sunat la 112. Au zis ca trimit urgent o ambulanta. In cele sub 10 minute pana la venirea ambulantei (felicitari pentru promtitudine echipajului) mi-am aplicat toate cunostintele dobandite ca voluntar de ambulanta al Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Vignole Borbera. I-am verificat constant pulsul si am analizat toate semnele vitale (privire, respiratie etc).

Era evident dupa imbracaminte ca era un om al strazii. Am constatat si ca a fost agresat de curand..deoarece avea un ochi vanat si alte urme de agresiune pe fata.