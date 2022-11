Universitatea Politehnica Timișoara, încărcată cu trofee la Salonul Pro Invent de la Cluj-Napoca

Echipa Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Universității Politehnica Timișoara (CITT-UPT), coordonată de dr.ing. Corneliu Birtok-Băneasă, care a participat la cea de-a XX-a ediție a la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, organizat la Sala Polivalentă BT Arena de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, s-a întors încărcată de trofee.

Echipa a avut înscrise în cadrul salonului 9 brevete, un proiect de cercetare și 13 proiecte ale doctoranzilor și studenților.

Creativitatea echipei CITT-UPT a fost recunoscută la a XX-a ediție a evenimentului prin obținerea Marelui Premiu al Universității Europene de Tehnologie EUt+, o alianță de opt instituții de învățământ superior din domeniul tehnic. „Increasing the competitiveness of UPT by setting up the Center for Innovation and Technology Transfer – Politehnica 2020 – CITT Politehnica 2020” este titlul lucrării premiate, aceasta vizând creșterea inovației în Regiunea Vest a României prin înființarea și operaționalizarea unui Centru de Inovare și Transfer Tehnologic în cadrul Universității Politehnice din Timișoara.

Scopul înființării acestui centru este de a oferi sprijin entităților de inovare și transfer de tehnologie în domenii de specializare inteligentă, și anume: tehnologii informaționale și comunicații, spațiu și securitate, eco-nano-tehnologii și materiale avansate și energie, mediu și schimbări climatice.

În afara acestui important premiu, echipa UPT a mai fost recompensată cu: Premiul FIR Excellence in Innovation, Premiul Special UPB, Premiul Special ULBS, Premiul Special ICECHIM, Premiul Special URBAN Excelență in EcoInovare, Premiul Special INOE, Premiul Special UTM, Premiul II – Categoria Studenți, Diploma de Excelență Justin Capra, Diploma de Excelență USAMV, 13 Diplome de Excelență ProInvent și 10 medalii de aur.