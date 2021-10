Un primar din Timiș risipește bani publici doar pentru a-i da un salariu celebrei funcționare cu apartament în Tenerife

Planul fostei șefe a Resurselor umane din Primăria Timișoara, Rodica Aurelian, de a ajunge sub aripa ocrotitoare a lui Flavius Nicoară, la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș, nu s-a mai concretizat. La DSVSA Timiș, doamna Aurelian ar fi urmat să ocupe funcția de director economic, însă această funcție implică deținerea unui certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi eliberat de Ministerul Finanțelor Publice, document care nu poate fi obținut de pe o zi pe alta și în orice condiții.

Ca atare, Rodica Aurelian s-a reorientat și a aterizat la Otelec, comună aflată la 42 de kilometri distanță de Timișoara. Doamna Aurelian a ajuns la Otelec prin transfer din Primăria Timișoara, fiind încadrată pe postul de inspector principal la compartimentul Audit.

Nominalizare la o șuetă

Primarul comunei Otelec, Silvia Fechete (33 de ani), câștigător al mandatului la alegerile locale de anul trecut, ne-a povestit cum a ajuns să o aducă pe Rodica Aurelian la Otelec: “La o întrunire cu mai mulți primari, spusesem că am nevoie de personal, de oameni cu experiență și, dintr-una în alta, o altă doamnă primar mi-a recomandat-o… Mi s-a spus că este o persoană cu experiență, care vrea să plece din Primăria Timișoara”. Tânăra primăriță n-a vrut să deconspire numele colegei care i-a pus o vorbă bună Rodicăi Aurelian, dar e clar că fosta șefă din Primăria Timișoara are de recuperat multe favoruri…

Dacă am înțeles discreția doamnei Fechete, în schimb nu ne-a convins absolut deloc argumentația dumneaei cu privire la oportunitatea acestui transfer.

De unde atâta experiență?

În primul rând, deși primarul din Otelec susține că a adus-o pe Rodica Aurelian pe postul de inspector principal la Audit pentru marea sa experiență, realitatea este că, de fapt, doamna cu pricina nu a avut vreodată nici o legătură cu auditul! Conform CV-ului său, publicat la un moment dat pe site-ul Primăriei Timișoara, Rodica Aurelian a avut următoarele atribuții în cariera sa profesională: 1988-1991 – inspector de personal la T.A.G.C.I. – S.M.P.I. Timișoara (autoarea a fost eliptică, dar am aflat că prima abreviere vine de la Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale); 1991-1993 – secretară la Grupul Școlar Sanitar Timișoara; 1993-2003 – referent Resurse umane la Primăria Municipiului Timișoara (PMT); 2003-2021 – șef birou/serviciu Resurse umane la PMT.

În Primăria Timișoara exista (și există și acum) un compartiment de audit intern, dar Rodica Aurelian nu a avut nici în clin, nici în mânecă cu el. Deci de unde până unde “marea experiență” a doamnei Aurelian ca auditor?! Sigur, Rodica Aurelian și-a trecut în palmares – nu se știe când – și un master în audit și expertiză contabilă la o facultate de științe economice neidentificată în CV, dar mai mult ca sigur la cea din cadrul universității private “Ioan Slavici”, acolo unde doamna în cauză și-a finalizat și studiile superioare. Dar una e să ai un master în audit la o universitate obscură și alta e să ai în spate o carieră de auditor, care să-ți confere acea “mare experiență” gata să dea pe spate un primar de comună…

Două plăți pentru aceeași activitate

În al doilea rând, Rodica Aurelian nu avea cum să fie angajată în Primăria Otelec pe un post de inspector principal la compartimentul Audit pentru simplul motiv că unitatea administrativ-teritorială (UAT) Otelec are încheiat un acord de cooperare cu Asociația Comunelor din România (ACoR), filiala Timiș, inclusiv pe activitatea de audit intern!

Printre altele, acest acord de cooperare prevede următoarele: “Entităţile publice locale (n.r. – UAT-urile) beneficiare ale activităţii de audit intern achită contravaloarea acestor cheltuieli după finalizarea misiunilor de audit public intern, în baza facturii emise de entitatea publică/structura asociativă organizatoare (n.r. – ACoR)”;

“Cheltuielile decontate între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare şi entităţile publice partenere se referă la: a) salarii şi alte drepturi de personal acordate auditorilor interni care au realizat misiunile de audit intern; b) obligaţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele oricărui fond special, rezultate în urma acordării drepturilor de personal”; c) cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit intern; “Entităţile publice partenere estimează costurile necesare realizării activităţii de audit intern şi prevăd aceste angajamente în bugetele proprii”.

Așadar, UAT Otelec plătește către ACoR Timiș o sumă de bani pentru efectuarea activității de audit intern la primărie, dar doamna primar Silvia Fechete a decis că trebuie musai să înființeze un post de auditor pentru Rodica Aurelian și să-i plătească și acesteia un salariu pentru o activitate deja efectuată de ACoR Timiș!

Ca să înțelegeți și mai bine cum stau lucrurile, vă spunem că, deși are de vreo 10-11 ori mai mulți locuitori decât Otelecul, comuna Dumbrăvița nu are compartiment de audit intern, ci această activitate este efectuată, în baza acordului de cooperare, de către ACoR Timiș. Pe de altă parte, UAT Giroc are compartiment de audit intern, dar nu are încheiat un acord de cooperare pe audit cu ACoR Timiș.

Mingea e în terenul Curții de Conturi

Iată ce ne-a răspuns doamna Fechete când am rugat-o să ne explice dublarea acestei activități de audit: “Da, Otelec are acord de cooperare cu ACoR Timiș pe auditori, lucru care, mă rog, se va reglementa… Eu am venit cu un pic de altă viziune, trebuie să-mi pun aparatul de funcționare într-un anumit mod de funcționare și, clar, lucrurile trebuie ajustate (…) Conform secretarilor cu care m-am consultat înainte să fac acest transfer, lucrurile se pot întâmpla, mai ales că ne-a fost lăsat un set de măsuri pe această direcție și atunci noi trebuie să le punem la punct. Și atunci avem nevoie de un om în interior, cu care să formăm un flux care să funcționeze…”.

Nu știm cine au fost secretarii generali de UAT-uri cu care s-a consultat primarul din Otelec și nu credem că sfaturile acestora pot înlocui prevederile legale. De asemenea, suntem curioși ce părere vor avea alți auditori, și anume cei de la Curtea de Conturi a României, în momentul în care vor constata situația unică din Primăria Otelec.

Miza transferului, un post de secretar general?

Iar pentru că a venit vorba despre secretarii UAT-urilor, vă mai spunem că, potrivit surselor noastre, de fapt, Rodica Aurelian ar urma să ocupe, prin delegare de atribuții, funcția de secretar general al UAT Otelec, rămasă vacantă la începutul acestei veri.

I-am expus și primarului Silvia Fechete acest scenariu, iar edilul-șef al Otelecului ne-a explicat că nu doar comuna pe care o conduce, ci și multe altele se confruntă cu o criză de secretari generali:

“Sunt foarte multe primării care suferă de lipsă de secretari pregătiți. Secretarul nostru s-a transferat la Uivar. La primul concurs (n.r. – desfășurat în luna august), cele trei candidate nu au luat punctajul necesar pentru a merge mai departe. În acest timp, legea te obligă să delegi atribuțiile secretarului unui funcționar public din primărie, egal că el n-are nici în clin, nici în mânecă cu studiile juridice, cu legile și așa mai departe. Eu, dacă aș fi avut un singur funcționar public, să zicem la asistență socială, eram obligată să îi deleg atribuțiile secretarului general, dar el poate îndeplini aceste atribuții doar o perioadă limitată, șase luni de zile.

Acum doamna Frasincar (n.r. – agent fiscal) îndeplinește atribuțiile secretarului general, dar ea nu poate îndeplini aceste atribuții un an, doi, trei, până găsim noi un secretar, ci va trebui, la un moment dat, să le delegăm unui alt funcționar public din primărie. Poate că ar trebui, din punctul meu de vedere, ca legislația să fie un pic modificată sau prefectura să pregătească consilieri juridici sau cumva să vină în sprijinul UAT-urilor, pentru că rămâi pur și simplu blocat…”.

Așadar, peste puțin timp, în locul agentului fiscal Roxana Frasincar, ar putea apărea Rodica Aurelian pe post de secretar general, așa că am insistat pe subiect: “Dacă în locul doamnei Frasincar o să îi delegați atribuțiile de secretar general doamnei Aurelian, iar după șase luni, nu va dori nici un alt funcționar public din Primăria Otelec să preia aceste atribuții, va rămâne doamna Aurelian secretar general pe o durată nedeterminată?”.

Iată și răspunsul primit: “Obligațiile nu prea poți să le refuzi, obligațiile ți se dau și trebuie să le respecți…”.

În timp ce funcționarii publici fără studii juridice sau administrative nu pot refuza să exercite atribuții despre care nu au habar cu ce se mănâncă, licențiații în Drept se lovesc de examinatori super-scrupuloși la concursurile organizate de primării.

Mai ușor intri în barou decât în Primăria Otelec

În afara concursului din luna august, Primăria Otelec a mai organizat un concurs pentru ocuparea funcției vacante de secretar general și în această lună, cu același deznodământ: nici un câștigător. Am discutat cu una dintre candidate, absolventă a Facultății de Drept la Universitatea de Vest (promoția 2019), care s-a prezentat la ambele concursuri, la cel din august obținând 61 de puncte la proba scrisă, în condițiile în care punctajul necesar pentru a merge mai departe era de 70. De altfel, candidata respectivă a și contestat nota primită, însă fără succes.

Am întrebat-o dacă i s-a părut că ar fi fost nedreptățită, iar răspunsul a fost următorul:

“E mult spus nedreptățită. Mi s-a părut că au fost prea exigenți, ținând cont de faptul că am fost două candidate fără experiență. Subiecte grele și doreau să scriem <expressis verbis> (n.r. – în termeni expliciți) din lege. Aproape imposibil să memorăm 1.000-1.500 de articole, plus că majoritatea aveau alineate sau unele chiar și litere… Se pot observa și în baremul de corectare dificultatea și volumul de informații de la unele puncte. Consider că nu mi-au punctat informațiile corecte, scrise într-o exprimare diferită decât cea din legi, însă fiind corecte”.

Ca un detaliu interesant, vă mai spunem că tânăra candidată care n-a reușit să se ridice la nivelul pretențiilor comisiei de concurs de la Otelec reușise, cu ceva vreme în urmă, să promoveze examenul de admitere în Baroul Avocaților Timiș (nu este avocat, fiindcă nu a efectuat stagiatura obligatorie de doi ani): “În opinia mea, acest concurs pentru funcția de secretar a fost mult mai greu decât examenul de admitere în barou. Deși acest examen este greu de trecut”.

La Otelec se face administrație publică, nu glumă, dacă un concurs pentru un post de secretar într-o comună cu nici două mii de locuitori a ajuns să fie mai dificil decât examenul de intrare în barou…