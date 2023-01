Un polițist de la ITPF Timișoara a făcut show în timpul liber și s-a ales cu o plângere pentru hărțuire și amenințare. Video!

Un polițist de la ITPF Timișoara a făcut show în timpul liber și s-a ales cu o plângere pentru hărțuire și amenințare.

Chiar dacă legea care-i reglementează drepturile și obligațiile îl obligă, printre altele, “să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte” (Legea 360/2002, art. 42), un polițist de frontieră din Timișoara a ajuns să fie reclamat la parchetul local pentru că ar fi amenințat și hărțuit (e adevărat, în timpul liber, nu în exercitarea atribuțiilor de serviciu) o familie din Dumbrăvița.



Paulo Szantha, antreprenor în domeniul imobiliar, încheiase în anul 2020 mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru patru apartamente ce urma a fi edificate în comuna Dumbrăvița, cu Mihail Deaconu, inspector de poliție angajat la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, dar mehedințean de origine. De precizat că două dintre promisiuni erau încheiate pe numele domnului Deaconu, iar două pe numele părinților acestuia și ale viitorilor socri, polițistul figurând în acte ca mandatar al cumpărătorilor.

La data de 4 noiembrie 2022, Paulo Szantha le-a trimis lui Mihail Deaconu și celorlalți cumpărători notificări de reziliere a trei dintre convențiile încheiate cu doi ani urmă, motivele acestei decizii – nemenționate în plângerea penală – urmând să vi le prezentăm puțin mai încolo. Antreprenorul le aducea la cunoștință celor în cauză că le va restitui sumele plătite plus penalitățile stabilite la momentul încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare (25.000 de euro pentru toate cele trei apartamente în discuție). Unul dintre apartamente, cel cu numărul 1, promis, în acte, la comun, către părinții și socrii lui Mihail Deaconu, fusese deja vândut de polițist altei persoane, astfel că acesta nu a mai făcut obiectul notificării de reziliere.

Spectacol în fața porții

“Calvarul a început în cursul acelei zile de 04.11.2022, când în jurul orei 23 a început să-mi trimită mesaje telefonice prin care îmi aducea diverse acuze. A doua zi, în data de 05.11.2022, în jurul orei 8,30, m-am trezit cu acesta și cu soția sa în fața imobilului în care locuiesc în Dumbrăvița, str. (…) și au început să strige cât îi țineau gura, amenințându-ne că ne vor arăta ei nouă ce vom păți, că ne va încătușa și ne va închide și vor avea grijă de noi cel puțin 10 ani, respectiv multe alte amenințări și injurii. Inițial, nu am dat așa mare importanță, crezând că le va trece supărarea, însă situația a degenerat, deoarece aceștia în decurs de aproape o oră au tot venit și au plecat de opt ori, fiind de fiecare dată tot mai agresivi în amenințări și injurii. Mai arăt că toate scenele au fost observate de către fiica noastră, care de frică a început să tremure și să plângă, temându-se că noi și ea vom păți ceva rău”, a povestit domnul Szantha în plângerea penală.

Ce a urmat: “Văzând agresivitatea, înverșunarea și ura cu care aceștia ne amenință și ne insultă, mi-a creat mie și familiei mele o stare de teamă, astfel că am apelat telefonic Poliția Locală Dumbrăvița pentru a aplana conflictul. După ce au venit agenții din cadrul Poliției Locale Dumbrăvița și au avut o discuție cu Deaconu Dragoș Mihail și soția sa, au plecat din fața imobilului unde am domiciliul. Țin să arăt că toate amenințările și injuriile au putut să fie observate și de către vecinii mei de la imobilele situate pe strada (…)”.

Urmărire prin comună

Conform domnului Szantha, scandalul aplanat pe moment de intervenția poliției locale nu-și consumase însă ultimul episod: “Teama mea a fost și mai mare când în jurul orei 11-12, vrând să merg după fiica mea care era la ore, am fost urmărit cu mașina de către Deaconu Dragoș Mihail, eu vrând să evit, am încercat să mă întorc spre casă, moment în care am fost ajuns din urmă de către acesta și mi-a blocat mașina în trafic. Deaconu Dragoș Mihail, care era împreună cu soția sa, a coborât din mașină și, foarte agresiv, m-a amenințat din nou că mă va face el pe mine și că o să văd ce voi păți eu și familia mea. Eu, fiind înmărmurit de atitudinea agresivă pe care o afișa Deaconu Dragoș Mihail, de frică nu am reacționat în nici un fel, crezând că vrea să mă lovească, am reușit totuși să filmez cu telefonul o parte din conversație”.

Hărțuire telefonică

În continuare, în plângerea penală mai sunt prezentate și alte incidente: “În data de 07.11.2022, datorită faptului că Deaconu Dragoș Mihail și soția acestuia tot sfârșitul de săptămână ne-a hărțuit și telefonic, înregistrând un număr de aproximativ 50 de apeluri, sunați fiind de către aceștia și părinții mei și soacra mea, spunându-le ce vom păți noi și ce ne va face nouă (n.r. – Paulo Szantha ne-a precizat că el și soția sa au fost nași la botezul din 2021 al copilului lui Mihail Deaconu, astfel explicându-se faptul că acesta avea numerele de telefon ale membrilor familiei antreprenorului), am decis să mergem la postul de poliție din comuna Dumbrăvița să formulăm o plângere penală împotriva acestuia, însă, din nou, ne-a urmărit și ne-a acostat în fața Primăriei Comunei Dumbrăvița, unde ne-a apostrofat din nou și ne-a adus diverse acuze.

Totodată, mai arăt că, începând de luni dimineața, 07.11.2022, am fost urmărit încontinuu de către Deaconu Dragoș Mihail, fiind oprit de acesta prin același comportament agresiv chiar să intru în imobilul pe care societatea mea îl deține în comuna Dumbrăvița pe strada (…). Și în prezent acest individ continuă să ne hărțuiască și să mă urmărească pe mine și familia mea, apărând uneori din senin, aspect ce mă duce cu gândul că a dezvoltat o obsesie la adresa mea și a familiei mele, temându-mă că, pe lângă amenințările verbale, ar putea chiar trece la agresiuni corporale.

Totodată acesta a început să ne hărțuiască și prin faptul că a apelat aproape toți cunoscuții mei și colaboratorii, chiar și notarul public care a instrumentat actele autentice, denigrându-ne și spunându-le tot felul de inepții. Or comportamentul și atitudinea față de mine a suspectului este scandaloasă în condițiile în care acesta este cadru al Ministerului de Interne, la Poliția de Frontieră și are și alte îndeletniciri, de a tranzacționa imobile în scopul de a obține profit”.

În încheierea plângerii penale, Paulo Szantha le solicita procurorilor audierea ca martori a vecinilor săi și a colaboratorilor săi față de care ar fi fost denigrat de către Mihail Deaconu, anexând documentului și un CD care cuprinde filmările pe care le-a realizat cu privire la acțiunile persoanei denunțate.

Liniștire bruscă

Au trecut două luni de la data înregistrării plângerii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara (14 noiembrie 2022) și Paulo Szantha n-a primit nici un semn din partea procurorilor. Paradoxal, însă, în ciuda apatiei acestora, la câteva zile de la demersul efectuat de antreprenorul din Dumbrăvița, acesta și familia sa au constatat că Mihail Deaconu s-a liniștit brusc. Bănuim că este doar o coincidență faptul că, în 18 noiembrie 2022, l-am contactat pe domnul Deaconu și l-am rugat să ne răspundă punctual la acuzațiile care i se aduceau în plângerea penală…

Rețeta succesului

Înainte de a ne referi la dialogul pe care l-am purtat pe WhatsApp cu polițistul de frontieră, vă explicăm care au fost motivele care l-au determinat pe Paulo Szantha să rezilieze promisiunile de vânzare-cumpărare încheiate în 2020 cu Mihail Deaconu și familia acestuia.

În primul rând, trebuie să precizăm că Paulo Szantha și Mihail Deaconu nu se aflau la prima tranzacție împreună, polițistul cumpărând în 2017 un apartament într-un alt bloc ridicat în Dumbrăvița de către antreprenorul imobiliar, apartament în care locuiește și acum. Tot în anul 2017, Mihail Deaconu a semnat o convenție de vânzare-cumpărare și a plătit un avans, în numele bunicii sale, pentru un alt apartament, ce urma să fie edificat într-un alt bloc din Dumbrăvița, iar în decembrie 2019 a plătit restul sumei, bunica sa devenind proprietară în acte.

Nu pentru mult timp, circa trei-patru luni, pentru că ulterior apartamentul a fost vândut cu o sumă mai mare decât cea cu care a fost cumpărat unei alte persoane, coincidență, tocmai o colegă de serviciu de-a polițistului de frontieră. Profitul făcut, în acte, în urma dublei tranzacții, de către bunica domnului inspector de poliție l-a convins pe acesta din urmă că a descoperit o metodă de a face bani frumoși cumpărând imobile la un preț bun, sub cel al pieței, și revânzându-le la un preț mai mare.

Explicația prețului mic

Așa se face că, în cursul anului 2020, polițistul în cauză a semnat, atât în nume propriu, cât și ca mandatar al părinților săi și al viitorilor săi socri, patru promisiuni de vânzare-cumpărare pentru tot atâtea apartamente cu două camere în viitorul bloc pe care Paulo Szantha urma să-l ridice în Dumbrăvița. Două apartamente la prețul de 42.750 euro fiecare (promisiuni semnate în martie 2020, pe numele lui Mihail Deaconu) și două la prețul de 45.000 euro fiecare (promisiuni semnate în iunie 2020, la comun, de părinții săi și viitorii socri).

Este momentul să vă prezentăm o discuție lămuritoare pe care am avut-o pe acest aspect cu antreprenorul imobiliar Paulo Szantha:

“– De ce vindeați așa ieftin?

– Păi pentru 2020 nu era ieftin. Acum este. Atunci se vindeau cu 53-55.000 de euro apartamentele de dimensiunea asta. Practic el (n.r. – Mihail Deaconu) a anticipat un profit de 8-10.000 de euro la fiecare.

– OK, dar de ce nu le vindeați dumneavoastră cu 53-55.000 de euro, dacă ăsta era prețul?

– Pentru că nu îmi permit credit bancar în condițiile în care noi patru-cinci luni pe an suntem plecați și nici bani pentru toata investiția nu aveam. Mă capitalizam vânzând la preț sub piață ca să dorm liniștit că am cu ce plăti materialele și manopera, decât să dau dobânzi la bancă și sa ipotechez bunuri. E plin de vânători de chilipiruri pe piața imobiliară, care iau ca el și revând.

– Adică ați preferat să cereți un preț mai mic, dar să lucrați cu banii dați înainte de cumpărători.

– Da, exact. Toți dezvoltatorii mari practică asta la nivel mult mai avansat. Eu fiind mic-mic, facem și noi un imobil cu 8-10 apartamente la 2-3 ani, îmi pică bine să nu am stresul creditelor și băncilor. Toți fac așa, vorbesc de ăia mari, nu de cei mici, ca mine”.

Taxă de rezervare sub formă de “împrumut”

Și acum trecem la motivele care l-au determinat pe Paulo Szantha să rupă înțelegerea cu inspectorul de poliție. Conform antreprenorului, în primăvara lui 2019, Mihail Deaconu l-ar fi contactat și i-ar fi spus că vrea două apartamente din următorul proiect imobiliar. Ce a urmat: “Problema mea era că autorizația încă nu fusese emisă (a fost emisă pe 17.01.2020), iar el voia să pecetluiască tranzacția pentru cele două apartamente, 2 și 5. Neavând la momentul respectiv nici o șansă de a încheia o promisiune pentru că nu aveam AC-ul, el a propus să îmi transfere suma de 13.000 de euro cu titlu de împrumut, dar reprezentând, de fapt, o taxă de rezervare pentru cele două apartamente (2 și 5).

Urma ca la semnarea finală a contractelor, când ieșeau extrasele de carte funciară, să declare că am restituit suma și eu să fac un act adițional la promisiune prin care creșteam prețul și emiteam factură de pe societate pe acea sumă, legal, așa cum trebuie. El a refuzat să facă această operațiune după ce a semnat promisiunea și am rămas la mâna lui. L-am rugat și acum șase luni, când eram deja în conflicte serioase și a refuzat din nou, spunând că așa mă are la mână. Se și vede pe actul de împrumut că a fost făcut pe opt luni, din mai 2019 până în februarie 2020.



Apoi, se vede cu ochiul liber și după suma din contract… 72.500 euro pentru două apartamente la cheie în Dumbrăvița?! Am mesaj trimis de el (n.r. – captura foto cu mesajul este atașată articolului) din care reiese clar că noi ne-am înțeles la 90.000 de euro pentru apartamentele 2 și 5 și el mi-a scăzut bugetele pentru ambele apartamente plus pentru cel din blocul de lângă unde avea unul luat (n.r. – apartamentul cumpărat în numele bunicii sale și ulterior revândut către o colegă de serviciu a lui Mihail Deaconu). Eu din 90.000 euro am încasat doar 85.500 euro incluzând cei 13.000 pe care mi i-a dat cu titlu de <împrumut>”.



“Ne tot spuneau să ne liniștim, că altfel va fi rău de noi”

Paulo Szantha susține că refuzul polițistului de a onora înțelegerea pe care au avut-o cu privire la închiderea contractului de “împrumut”, dar și un alt gest, l-au determinat să pună capăt colaborării:

“Nu vreau nimic mai mult decât să nu mai am de a face cu el. Nu l-am notificat ca să câștig bani, l-am notificat pentru că din primăvară (n.r. – discuția noastră a avut loc la finalul anului trecut) mă amenință verbal că nu va semna că a primit cei 13.000 de euro, la semnarea contractelor finale, plus cei 8.000 de euro din care a cumpărat pe numele lui bugetele de amenajări interioare, el având obligația să le achiziționeze pe firma mea, SC Kvarner SRL, conform contractului, unde sunt menționate sumele și pe care eu i le-am dat să își cumpere, dar cu obligația ca în limita bugetului din contract să achiziționeze pe Kvarner SRL, nicidecum pe numele lui. Ce depășește nu mă interesează.

Așa procedez din 2010, dau banii de bugete cumpărătorului, pentru că nu umblam de mână să plătesc eu ce își aleg ei în apartamentele lor. De asta striga de cei 20.000 de euro <investiți> acolo, se aude în filmarea când m-au urmărit și oprit în trafic în Dumbrăvița. Ce striga el pentru acele sume puteau striga toți cei o sută de cumpărători de-a lungul anilor, dacă făceau ce a făcut el (…) Cel mai important motiv a fost când mi-am dat seama că va refuza să stingă împrumutul fictiv de 13.000 de euro și să îl transform în factură și act adițional! Sotia lui a sunat-o pe soția mea și i-a spus <Poate mai vreți să plătiți încă o dată niște sume dacă ne mai stresați să vă plătim amenajările ce au depășit bugetele>.

Am stat toată luna iunie în conflict și discuții să ne plătească modificările, după care a trebuit să plecăm în Croația până în septembrie pentru că aveam casele pline cu turiști (n.r. – soții Szantha dețin câteva apartamente pe litoralul croat, pe care le oferă spre închiriere în timpul verii) și am lăsat-o așa până ne-am întors. În septembrie am reluat discuțiile cu ei, dar tot pe-a lor o țineau. Ne tot spuneau să ne liniștim că altfel va fi rău de noi. Asta ne-a determinat să reziliem. Când ne-am dat seama că ne vor tapa de cei 13.000 de euro plus bugetele toate, plus vreo 4.000 euro modificări refuzate la plată de ei, pe care normal că le achitasem eu, material, manoperă. Decât să îmi bage mâna în buzunar mișelește de 22-23.000 de euro, mai bine reziliez eu…”.

Rambursare cu executorii judecătorești

În mod paradoxal, deși susținea cu vehemență că a fost înșelat de antreprenorul imobiliar, pe care-l acuza în mod public că vrea să vândă de două ori apartamentele pentru care el și familia sa plătiseră sumele integral, Mihail Deaconu nu s-a grăbit să-i comunice lui Paulo Szantha conturile în care acesta să-i returneze banii. După ce a așteptat mai multe săptămâni, la 10 decembrie 2022, antreprenorul i-a transmis acestuia, pe mail, următoarele:

“Aștept de o lună de zile să îmi puneți la dispoziție conturile pentru a vă rambursa contravaloarea celor două apartamente cumpărate pe numele tău (ap. 2 și ap. 5) și pent ru apartamentul cumpărat pe numele socrilor și părinților la comun (ap. 4). Acestor sume voi adăuga și contravaloarea penalităților conform contract și anume 20.000 euro penalități pentru ap. 2 și 5 iar pentru ap. 4 cei 5.000 euro penalități de reziliere. Te rog să îmi comunici contul tău pentru restituirea lor și totodată și conturile socrilor și părinților pentru ramburs.

Sumele au fost depuse pentru toate cele 4 apartamente prin depunere numerar la ghișeul Băncii Transilvania de către tine și nu pot identifica din extrase unde să vă trimit sumele integrale aferente promisiunilor, însoțite de penalitățile care le revin acestora. Te rog să îmi comunici conturile ca să vă pot pune la dispoziție toate sumele care vi se cuvin. Ție, părinților și socrilor.

Doresc totodată să îți rambursez și toate sumele ce constituie excedent bugetar pentru ap. 4 (la acesta și la ap. Nr. 1 le-ai încasat pe 17.05 și voi scădea suma conform bugetelor din promisiune pt. ap 4). În prezența și cu acordul promitentului tău cumpărător pentru că ea a plătit pentru ap. 4. Pentru apartamentele nr. 2 și 5 doresc să îți rambursez toate cheltuielile inclusiv banii plătiți către Florin pentru manoperă. Te rog să îmi trimiți costurile pentru ap. 2 și 5 precum și un cont în care să îți virez banii. Aștept să îmi trimiți conturile pentru efectuarea plăților. Altfel îți voi pune la dispoziție sumele aferente contractelor prin executor judecătoresc într-un cont de consemnare și vei intra mai târziu în posesia lor”.



La ora redactării acestui articol, sumele aflate în discuție (contravaloarea celor trei apartamente și penalitățile) au fost depuse de către antreprenor în conturile executorilor judecătorești, pentru a fi direcționate de către aceștia în conturile lui Mihail Deaconu și ale membrilor săi de familie implicați în aceste tranzacții.

Răzbunare instantanee

În ceea ce privește contractul de “împrumut” pe care Mihail Deaconu îl ținea ca as în mânecă din martie 2020, după ce Paulo Szantha a reziliat promisiunile de vânzare-cumpărare, polițistul s-a răzbunat instantaneu, în 7 noiembrie 2022 apelând deja la executorul judecătoresc, pentru a-l obliga pe antreprenor să scoată mai mulți bani din buzunar: “M-a executat de cei 13.000 de euro ca să mă bage la cheltuieli în loc să îmi dea contul. Am plătit 6.700 de lei taxe de executare și eu mă rugam de el cu, cu banii în cont, să îmi transmită contul lui…”.

Decât un răspuns la obiect, mai bine deloc…

Așa cum spuneam, după depunerea de către Paulo Szantha a plângerii penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, l-am contactat, pe WhatsApp, pe Mihail Deaconu, pentru a-i solicita un punct de vedere cu privire la două aspecte: acuzațiile de amenințare și hărțuire pe care i le aducea antreprenorul imobiliar, respectiv activitatea de comerț cu apartamente pe care a început să o deruleze în Dumbrăvița, în nume propriu sau prin interpuși.

Din păcate, deși i-am precizat că vom publica doar răspunsuri la obiect, domnul polițist nu s-a limitat la a da o replică strict acuzațiilor aduse, ci a croșetat o întreagă poveste în care dumnealui era victima, iar antreprenorul juca rolul negativ. I-am explicat, din nou, domnului Deaconu că nu vom publica divagații, ci vom extrage din pledoaria sa doar explicațiile punctuale, însă omul n-a fost de acord și ne-a cerut următoarele:

“Vă solicit să nu publicați date cu caracter personal (nume, prenume sau alte date despre mine prin care pot fi identificat) și imagini foto video în care apar eu, nu sunt persoană publică și nu doresc să apar în presă. Referitor la punctul de vedere, dacă nu îl publicați exact cum l-am expus vă rog să nu o faceți deloc, și vă aduc la cunoștință că dețin probe care demontează tot ce a relatat numitul Szantha Paulo, probe pe care o să le prezint în instanță pentru a-mi apăra imaginea”.

Replica noastră a sunat astfel: “Dacă nu doriți să public punctul dumneavoastră de vedere, nu îl voi publica și voi preciza că asta a fost dorința dumneavoastră. În ceea ce privește dorința dumneavoastră de a nu apărea în presă, atâta vreme cât libertatea presei este garantată în România, veți apărea. În ipoteza în care ne vom reîntoarce, vreodată, la un stat totalitar, atunci e posibil ca dorința dumneavoastră să se împlinească”.

Dialogul cu domnul Deaconu a continuat și după acest schimb de replici, pentru că ne continuasem documentarea pe tema investițiilor imobiliare pe care și le poate permite un polițist de frontieră într-un interval de timp relativ scurt și i-am solicitat celui în cauză lămuriri și pe acest subiect. Ne-am trezit cu o altă poveste despre oameni muncitori și sacrificii mari, pe care o vom prezenta într-un articol viitor…