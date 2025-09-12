Un nou pas important pentru dezvoltarea infrastructurii din vestul țării!

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a semnat, vineri 12 septembrie, contractul pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea.

Asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România) are la dispoziție 24 de luni și 2,76 miliarde de lei (fără TVA) pentru a finaliza cei 39,7 km de la Salonta la Chișineu Cris.

Proiectul include 26 de lucrări de artă, dintre care un pod de 1.091 m peste Crișul Alb, un drum de legătură cu infrastructura din Ungaria (10 km) și punctul de trecere a frontierei la Salonta.

Întregul proiect al Drumului Expres Arad – Oradea însumează 120,47 km și este compus din 3 loturi:

– Lotul 1 (Oradea – Salonta): 33,7 km, la care se adaugă drumul de legatură la DN79 (5,3 km) – semnat în data de 29.05.2025;

– Lotul 2 (Salonta – Chișineu Cris): 39,7 km, la care se adaugă drumul de legatură până la granița cu Ungaria (10 km) – semnat astăzi;

– Lotul 3 (Chișineu Criș– Arad): 47,07 km, la care se adaugă drumul de legatură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km) – în prezent există o contestație în curs de soluționare la CNSC.

„Acest nou drum de mare viteză face parte din coridorul strategic care va asigura legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediderană, urmând a constitui de asemenea si un pol de atracție pentru traficul de tranzit.

România continuă, prin aceste investiții majore, să își consolideze atractivitatea economică și dezvoltarea regională în context european”, a transmis Cristian Pistol.

Sursa foto: CNAIR