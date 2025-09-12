INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor în iulie, la 5.517 lei

INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor în iulie, la 5.517 lei.

Câştigul salarial mediu net în luna iulie a scăzut cu 22 lei (-0,4%) faţă de luna iunie 2025, la 5.517 lei, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS) preluate de news.ro.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei) şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (12.012 lei).

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

 

 

