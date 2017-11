Un individ făcea semne disperate pe marginea şoselei şi oferea un ghiul pentru doi litri de benzină. Doi tineri au oprit…

Alerta lansată, duminică, pe Facebook, pentru atenţionarea conducătorilor auto tentaţi să ofere ajutor unui individ care, în apropierea sensului de la Mahle, făcea semne disperate că ar fi rămas fără carburant şi oferea „aur” în schimbul unor bani a stârnit reacţii nebănuite pe reţeaua de socializare.

„Fix acum 3 luni am patit-o eu si sotul meu. Eram insarcina si am plecat la control la Timisoara, iar domnul din imagine ne facuse semn din masina disperat sa oprim. Noi ne-am speriat, am crezut ca s-a intamplat ceva la masina (muzica canta foarte tare si ne gandeam ca poate nu am auzit ca a picat ceva de sub ea masina, fiind din ’97) si am oprit am vorbim cu domnul, avea aceleasi nr. de Anglia pe un Renault Scenic verde si vb. engleza (dar o engleza de balta), intrebandu-ne daca avem sa-i dam 2 L de benzina sa ajunga la primul peco (noi venind din Caras-Severin eram undeva pe la Jamu Mare, cei care cunoasteti zona).

Ne gandeam amandoi ca nu avea cum sa ajunga cu 2 L de benzina pana acolo si in schimb ne dadea un ghiul mare si frumos ce iti lua ochii doar ca era ff nou si el spunea ca e verigheta lui de casatorie. Sotul l-a salutat respectuos si am plecat mai departe si uitandu-ne in spatele nostru a mai oprit o masina, mai departe nu stim ce sa intamplat cu cei din masina. Aveti grija la oameni de genul asta, sunt romani de-ai nostri chiar de sunt de etnie roma care te jefuiesc si poate daca nu le dai te si bat si iti iau si banii si tot ce ai la tine. Noi nu am fi oprit daca stiam ca masina nu are defectiuni la ea”, a scris o internaută (comentariu uşor moderat!).