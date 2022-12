Un fost primar al unei comune de lângă Timișoara ocupă de nouă luni fără drept funcția de consilier local

La 1 martie 2022, fostul primar PSD al comunei Parța, Mihai Petricaș, actual consilier local, a primit un mărțișor din partea Curții de Apel Timișoara: respingerea ca nefondat a apelului declarat împotriva sentinței penale din 22 noiembrie 2021 a Judecătoriei Timișoara, prin care era condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului.

Conform prevederilor Codului administrativ, constatarea încetării mandatului de consilier local al lui Petricaș trebuia să se facă, prin ordin, de către prefectul de Timiș, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici după nouă luni.

În momentul în care am aflat despre cazul din Parța, i-am solicitat, luni, 5 decembrie, un punct de vedere prefectului Mihai Ritivoiu, coleg de partid cu Mihai Petricaș.

Vineri, 9 decembrie, domnul Ritivoiu ne-a comunicat că “a fost emis Ordinul Prefectului nr. 969 din data de 08.12.2022 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al Consiliului Local al comunei Parța, al domnului Petricaș Mihai”.