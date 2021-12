VIDEO. Un avion de pasageri s-a prăbușit. Nu au fost găsiți supraviețuitori

Un avion de pasageri s-a prăbușit în sudul Californiei, SUA, iar autoritățile anunță că nu au găsit supraviețuitori.

Avionul urma să aterizeze pe un aerodrom local s-a zdrobit de sol luni, la scurt timp după ora locală 19 (marți, ora 5 dimineața în România), relatează CNN.

Air plane crash in El Cajon. San Diego. On pepper and N Mollisson pic.twitter.com/JQ4f0mYexV

— Assafnajem (@assafnajem) December 28, 2021