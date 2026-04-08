Trofeul Festivalului – Concurs „Lada cu Zestre” a fost câştigat de comuna Ghiroda

Județul Timiș a fost, și în acest an, arena uneia dintre cele mai captivante, acerbe și ample competiții artistice, dedicată tradițiilor autentice.

Ediția a XIX-a a Festivalului – Concurs „Lada cu Zestre” a reunit, între 28 februarie și 28 martie 2026, peste 1.500 de artiști din 57 de localități ale județului, desfășurându-se în șapte centre zonale sub organizarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al primăriilor locale.

„Festivalul-concurs Lada cu Zestre păstrează vii tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile populare ale comunităților din întreaga regiune, nu doar din județul Timiș. Prin caracterul său competitiv și prin diversitatea secțiunilor, evenimentul promovează identitatea tradițională și creează o punte între generații”, a subliniat Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

Competiția a adus în prim-plan autenticitatea tradițiilor bănățene, oferind un spațiu de dialog cultural în care ansamblurile folclorice, rapsozii populari, meșterii artizani, gospodinele, interpreții și instrumentiștii și-au demonstrat talentul și dragostea față de moștenirea locală.

Alături de prestațiile artistice, expozițiile de etnografie, icoanele pe sticlă, țesăturile, ceramica și sculpturile în lemn au completat un tablou viu al identității timișene, în timp ce sutele de preparate gastronomice tradiționale au ilustrat diversitatea și bogăția culinară a regiunii.

La finalul competiției, trofeul festivalului a revenit comunei Ghiroda, cu un total de 199 de puncte. În clasamentul secțiunii „Laureați”, locul I a fost ocupat de Ghilad (cu 162 de puncte), urmat de Comloșu Mare, locul II (128 de puncte) și de Checea, locu III (112 puncte), în timp ce Parța a obținut o mențiune (109 puncte), iar Făgetul a primit Premiul Special (91 de puncte).

La secțiunea „Zestrea Timișului”, premiul I a revenit comunei Voiteg (92 de puncte), premiul II, comunei Victor Vlad Delamarina (84 de puncte), iar premiul III, comunei Remetea Mare (58 de puncte).

Clasamentul detaliat se găsește pe site-ul: https://cecart.ro/trofeul-festivalului-concurs-lada-cu-zestre-ajunge-la-ghiroda/.

Festivalul – Concurs „Lada cu Zestre” rămâne cel mai amplu program cultural dedicat prezervării și promovării tradițiilor autentice bănățene din județul Timiș. Evenimentul a fost finanțat de Consiliul Județean Timiș și organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, coordonat de managerul Liliana Laichici, în parteneriat cu primăriile și consiliile locale din județ.

Sursa foto: Constantin Duma