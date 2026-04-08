„Leii” din Banat, învinși la Brașov, deşi au câștigat trei dintre cele patru sferturi ale meciului

Deși a câștigat trei dintre cele patru sferturi ale meciului, SCM Politehnica Timișoara s-a înclinat cu scorul de 88-98, marți seară, în Sala „Dumitru Popescu Colibași”, în fața gazdei CSM Corona.

Victoria în duelul ce a contat pentru etapa a 28-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin a revenit grupării de sub Tâmpa în urma evoluției bune pe care a avut-o în actul al doilea, câștigat cu 31-15.

Primul, al treilea și ultimul sfert au revenit „leilor”: 26-23, 21-20, 26-24.

Și de această dată Bogić Vujošević a fost cel mai bun marcator al echipei timișorene, cu 24 de puncte. El a fost urmat, în ordine, de Sasa Borovnjak (23p), Devon Thomas (17p), Jalen Nesbitt (10p), Robert Schipor (8p), Laszlo Lazar (3p) și Mirel Dragoste (3p).

Principalul realizator de puncte de la CSM Corona Brașov a fost Mihai Măciucă (17p).

Alte rezultate: CSM CSU Raiffeisen Oradea – CSA Steaua Sharks București 82-97, CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea – CSU Sibiu 86-98, CSM BBA Petrolul Ploiești – Rapid București 78-84, CSM Târgu Jiu – CSM Galați 96-63, FC Argeș Pitești – SCMU Craiova 85-102.

SCM Politehnica Timișoara, aflată pe locul al șaptelea, care asigură prezența în play-off, va disputa următoarea partidă miercuri, 15 aprilie, cu începere de la ora 18, la Sala „Constantin Jude”, contra formației FC Argeș Pitești (Digi Sport, Prima Sport, FRB – YouTube).