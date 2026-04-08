Handbal masculin – Cupa României. Programul turneului final de la Timişoara a fost definitivat

Federația Română de Handbal a anunțat programul turneului final al Cupei României. Turneul va avea loc în zilele de 18 și 19 aprilie la Sala „Constantin Jude” din Timișoara.

Semifinalele, programate în prima zi, se vor juca după următorul program: ora 14,30: SCM Politehnica Timișoara – Steaua București; ora 17,30: Dinamo București – Minaur Baia Mare.

Duminică, 19 aprilie, se vor desfășura partidele de clasament: ora 14,30 – finala mică, ora 17,30 – finala mare.

Timișoara a câștigat Cupa României la handbal masculin în anii 1986 (cu antrenorul Constantin Jude) și 2019 (cu antrenorul Pero Milosevic).

Până la turneul final al Cupei României, SCM Politehnica o întâlnește pe Universitatea Cluj, la Sala „Constantin Jude”, joi, de la ora 18, în Liga Zimbrilor.

