CSC Dumbrăvița şi CSC Șelimbăr, duel direct pentru evitarea barajului. Meciul va fi transmis live

CSC Dumbrăvița se află în fața primului meci pe teren propriu din faza play-out a Ligii a II-a la fotbal. Vineri, de la ora 11, alb-verzii vor da piept cu CSC Șelimbăr pe stadionul „Ștefan Dobay”, într-o partidă ce va fi transmisă pe canalul de YouTube FRF TV.

Se întâlnesc două formații direct implicate în lupta pentru evitarea barajului de menținere. Cu 25 de puncte, timișenii se află chiar deasupra liniei în grupa B, în timp ce gruparea din județul Sibiu ocupă locul ce duce în baraj, cu 23 de puncte.

Va fi a cincea întâlnire directă în Liga a II-a cu echipa din Șelimbăr și a doua din acest sezon. Va fi pentru prima oară când cele două formații se întâlnesc în faza finală a stagiunii, până acum toate duelurile desfășurându-se în sezonul regulat.

„În primul rând, după un meci pierdut în minutul 93, cred că menirea mea a fost să-i readuc pe băieți la o stare cât mai bună. Fiind un tip pozitiv, întotdeauna îmi place să ajut jucătorii, pentru că doar așa putem să ne refacem și să ne recăpătăm încrederea pentru următorul meci. Așa că echipa sper să se fi regrupat din punct de vedere mental. I-am simțit bine pe jucători la antrenament.

Bineînțeles, sper să ne recăpătăm încrederea pe care am avut-o la primele patru-cinci meciuri din această primăvară. Nu știu dacă e vorba neapărat de presiune. Presiunea există la fotbal întotdeauna când joci pentru un obiectiv, dar sunt de acord că meciul are o însemnătate importantă și va cântări probabil destul de mult în economia acestui final de campionat, în care contează în special meciurile directe.

Fiind un meci cu o contracandidată la menținerea în Liga 2, cu siguranță îl vom aborda la victorie și cu cea mai corectă atitudine. Eu întotdeauna mi-am dorit ca jucătorii mei să aibă atitudinea potrivită pentru a obține rezultate și cred că și în acest meci, dacă vom avea o atitudine corectă și o organizare de joc așa cum am avut-o în primele patru-cinci meciuri din această primăvară, dublate de cele mai bune decizii pe care trebuie să le luăm în zonele importante ale terenului, cred că putem să ieșim învingători.

Întotdeauna am spus că Șelimbărul are o echipă cu jucători cu experiență și o calitate bună pentru Liga 2. I-am analizat, le știm destul de bine, plusurile și minusurile. Dar, așa cum am mai declarat, sunt genul de antrenor care mă axez în special pe jocul nostru și, dacă noi jucăm ceea ce îmi doresc și ceea ce pregătim, cu siguranță putem să avem reușite.

În continuare, așa a fost pe toată perioada aceasta de primăvara, avem probleme medicale. Casap și Olariu nu se antrenează cu echipa, Pădurariu, la fel, acuză și el niște probleme medicale. Sper ca Șeroni să se refacă după meciul de la Satu Mare, pentru că a acuzat și el niște dureri. Sperăm să-l avem pentru meciul de vineri”, a declarat antrenorul Florin Fabian.