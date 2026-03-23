Trei zile de film italian la Cinema Studio.

Institutul Italian de Cultură din București vă invită la Visuali Italiane – Festivalul de Film Italian Contemporan, ajuns în 2026 la cea de-a V-a ediție. Festivalul aduce în România o selecție de filme italiene recente, prezentate în premieră, oferind publicului ocazia de a descoperi unele dintre cele mai interesante direcții ale cinematografiei italiene de astăzi.

După proiecțiile din București (2- 8 martie), Visuali Italiane ajunge la Timișoara, la Cinema Studio, între 27 și 29 martie.

Selecția filmelor este realizată de criticul de film Eddie Bertozzi și reunește producții care explorează genuri, stiluri și perspective diferite, de la dramă și comedie până la experimente cinematografice originale.

„Îmi place să-mi imaginez cinematografia italiană ca pe o mare cameră de alchimie, în care numeroși regizori-vrăjitori, cu experiențe și convingeri diferite, experimentează noi farmece pentru a ne vorbi despre noi, pentru a ne povesti despre lume și pentru a ne ajuta să o înțelegem mai bine. Selecția Visuali Italiane 2026 încearcă să rezume aceste feluri diferite de a face film în Italia de azi, ” afirmă Eddie Bertozzi, directorul artistic al festivalului.

Visuali Italiane se reconfirmă ca un spațiu privilegiat de observare a cinematografiei italiene contemporane, reunind autori consacrați și regizori debutanți, experimentul formal și dialogul cu publicul larg.

„Selecția din 2026 cuprinde genuri, stiluri și imaginații diferite, oferind creații cinematografice vitale, deloc autoreferențiale și mereu deschise către lume și către surse de inspirație internaționale, ” remarcă Laura Napolitano, directoarea Institutului Italian de Cultură din București.

Festivalul de la Cinema Studio se deschide vineri, 27 martie, la ora 19, cu pelicula ”La Grazia/Graţierea”, o producţie italiană a anului 2025 în regia lui Paolo Sorrentino, avându-i în distribuţie pe Toni Servillo, Anna Ferzetti şi Milvia Marigliano. Mariano De Santis este Președintele Republicii italiene. La finalul mandatului său trebuie să decidă asupra a două cereri delicate de grațiere, dileme morale care se împletesc cu viața sa privată.

Un film profund și elegant semnat de Paolo Sorrentino, susținut de interpretarea impresionantă a lui Toni Servillo.

Sâmbătă, 28 martie, la ora 15, 30 rulează ”Agon”, o coproducţie Italia-SUA-Franţa din 2025, în regia lui Giulio Bertelli.

Trei tinere sportive participă la o ediție imaginară a Jocurilor Olimpice. Tirul, scrima și judo-ul devin un portret al lumii contemporane și al presiunilor performanței.

Un film experimental care combină ficțiunea, documentarul și arta video într-o experiență cinematografică originală. Tot sâmbătă, însă la ora 18, cinefilii vor putea vedea filmul ”Il Maestro/Antrenorul” în regia lui Andrea Di Stefano (Italia, 2025), cu Pierfrancesco Favino, film ce prezintă povestea lui Felice, o tânără speranță a tenisului din anii ’80, și a mentorului său enigmatic într-o partitură plină de emoție și umor despre imperfecțiune, libertate și noi începuturi.

A treia proiecţie de sâmbătă va avea loc la ora 20,30. De data aceasta va fi vorba despre ”Duse ”, coproducţie italo-franceză din 2025, în regia lui Pietro Marcello, cu Valeria Bruni Tedeschi rolul principal, cel al legendarei actrițe Eleonora Duse, figura care a revoluționat teatrul italian și mondial.

Duminică, 29 martie, la ora 17, 30, va fi vremea pentru ” Fuori” (Italia-Franţa 2025), peliculă regizată de Mario Martone, avându-le în distribuţie pe Valeria Golino, Matilda De Angelis. Filmul istoriseşte povestea scriitoarei Goliarda Sapienza, a cărei experiență în închisoare devine începutul unei transformări profunde.

Ultima proiecţie din festival va fi cea din seara aceleiaşi zile, din nou o coproducţie italo-franceză din 2025, de astă dată în regia lui Damiano Michieletto. Intitulată ”Primavera/Primăvara”, ea îl poartă pe spectator prin Veneția începutului secolului al XVIII-lea, urmărind cum viața unei tinere violoniste se schimbă odată cu sosirea unui nou profesor: Antonio Vivaldi. Un film spectaculos despre muzică, libertate și destin. Biletele sunt disponibile la cinema și online.