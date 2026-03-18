Tragedie la Timișoara. Bărbat găsit decedat în spatele unui imobil de pe strada Ștefan Octavian Iosif

Miercuri, 18 martie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în spatele unui imobil situat pe strada Ștefan Octavian Iosif, din municipiul Timișoara, s-ar afla o persoană posibil decedată.

Oamenii legii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 78 de ani.

În urma primelor verificări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme de violență, a transmis IPJ Timiș.

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul

