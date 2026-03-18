Sindicatele îndeamnă profesorii să boicoteze simulările pentru Bacalaureat

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret” îndeamnă cadrele didactice să nu oprească protestul nici săptămâna viitoare, când urmează simulările pentru Examenul de Bacalaureat.

“Facem un apel la toţi colegii profesori, membri de sindicat, care ar trebui să fie implicaţi în aceste simulări: rămâneţi uniţi şi fermi pe poziţii!

Nu cedaţi în faţa intimidărilor! Nu vă lăsaţi dezbinaţi! Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câştigă prin luptă şi solidaritate.

Fiţi alături unii de ceilalţi, comunicaţi orice formă de abuz către liderii de sindicat şi amintiţi-vă că forţa stă în unitate”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de cele două organizaţii sindicale.

În acelaşi timp, acestea mulţumesc profesorilor care au participat la protestul de la Evaluarea Naţională şi apreciază că nu se poate accepta la nesfârşit ca “educaţia să funcţioneze doar pe baza sacrificiului şi a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice”.

“Ne aflăm la finalul perioadei destinate simulărilor pentru Evaluarea Naţională, un moment care a demonstrat, încă o dată, că forţa noastră stă în unitate şi în curajul de a ne apăra demnitatea.

Motivul principal pentru care am recurs la protestul de a nu participa la aceste simulări este clar pentru noi toţi: Guvernul continuă să ne ignore revendicările. (…)

Vrem să transmitem cele mai sincere mulţumiri zecilor de mii de membri de sindicat care au semnat pentru declanşarea acestui protest. Semnătura fiecăruia dintre voi a fost un act de responsabilitate faţă de profesia noastră şi un semnal de alarmă pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu îl mai poate ignora.

Aţi demonstrat că nu suntem doar o masă de manevră, ci o voce care cere respect”, se mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, o menţiune specială se îndreaptă către profesorii din şcolile în care simularea nu s-a ţinut deloc.

“Unitatea de care aţi dat dovadă este un exemplu pentru noi toţi. Atunci când o cancelarie este unită, nicio presiune nu poate sparge solidaritatea. Vă mulţumim pentru verticalitate!“, au adăugat federaţiile sindicale.

Cele două sindicate precizează că au avut loc “manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcţii de conducere, care au schimbat peste noapte centrele de examen sau au improvizat comisii”, şi sunt de părere că măsurile “nu au fost luate în interesul elevilor, ci exclusiv din dorinţa de a ‘petici’ lipsa profesorilor”.

Sindicatele FSLI şi FSE “Spiru Haret” le transmite elevilor că protestul nu este împotriva lor, ci împotriva măsurilor care distrug şcoala românească.

“Clasele supraaglomerate, lipsa investiţiilor şi tăierile de fonduri vă afectează direct şansele la o educaţie de calitate. Facem acest pas extrem astăzi, pentru a vă putea oferi mâine şcoala pe care o meritaţi”, se menţionează în comunicat

Cele două sindicate le transmit şi părinţilor că demersul sindical “nu este îndreptat împotriva copiilor”.

“Luptăm pentru finanţarea corectă a şcolii româneşti şi ne dorim să fiţi alături de noi. Nemulţumirile domniilor voastre trebuie să se îndrepte către Guvernul României, care a luat măsurile anti-educaţie, nicidecum către profesori, care luptă şi pentru ca sistemul de educaţie să fie performant pentru toţi elevii.

Atât timp cât profesorii sunt umiliţi de guvernanţi, alături de noi vor avea de suferit şi elevii”, mai precizează Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret”.