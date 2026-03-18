Ce arsenal au pus la bătaie facultățile din Timișoara la Târgul educațional (foto)

Ce arsenal au pus la bătaie facultățile din Timișoara la Târgul educațional

Cu o direcție aleasă deja de pe băncile școlii, străbătută pas cu pas inclusiv prin meditații la disciplinele de interes, rareori elevii pot fi convinși să își schimbe traseul educațional sau profesional mai ales dacă se află în ultimul an de liceu.

Cu toate acestea, uneori, întâlnirea cu un profesor, cu un alt tânăr sau cu un element care captează definitoriu interesul poate influența destine.

Târgurile educaționale pot fi astfel de locuri.

Aflat la cea de-a IV-a ediție, evenimentul „Timișoara – ATU pentru educația ta” a adus împreună miercuri, 18 martie, la Timișoara Convention Center, mii de liceeni din tot județul Timiș, și nu numai, mai mult sau mai puțin interesați să prospecteze oferta universitară a municipiului care duce în spate un veac de tradiție de învățământ superior.

Ca de fiecare dată, facultățile s-au întrecut în prezentări, punând la bătaie cel mai puternic arsenal din dotare menit să capteze atenția posibililor studenți.

De exemplu, Facultatea de Agronomie, prima instituție de învățământ superior, fondată în 1945, de care se leagă existența Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” are, începând de anul trecut, cele mai moderne echipamente de studiu.

De la drone de ultimă generație, microscoape inversate și portabile până la instrumente de sondare a solului sau stație topografică totală integrată cu sistem GPS, studenții Facultății de Agronomie au acum la dispoziție materialul didactic performant care să-i sprijine în înțelegerea domeniului ales.

La un alt stand, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest le propune viitorilor studenți două programe de licență unice în țară, potrivit informațiilor primite de la sursă: Geoinformatica și Geografia în limba engleză.

Ministerul Apărării Naționale a fost reprezentat și el la târgul de la Timișoara, asigurând 15 locuri pentru Facultatea de Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” și 7 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale a Universității Politehnica. După absolvire, studenților care ocupă aceste locuri li se asigură un loc de muncă în domeniul apărării.

Totodată, elevii au avut ocazia să ia parte la experimentele prezentate de echipa Facultății de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului a Universității Politehnica, prilej cu care au aflat că procesele chimice nu sunt doar despre formule, ci au și o componentă aplicată deosebit de interesantă în multe domenii.

De altfel, Politehnica și-a prezentat noul program de studii începând din toamnă – „Drone Engineering and Aeronautical Informatics” –, dar și… unul dintre monoposturile construite de cursanți, care a adus trofee importante în cursele auto studențești.

Pe de altă parte, tinerii vizatori care au dorit să ia cu ei nu doar informații despre programele de studii, ci și o altfel de amintire au fost invitați de către universitățile prezente să completeze formulare în schimbul unor pixuri, agende, insigne sau sacoșe din material textil și chiar să se bucure de… savoarea unei cafele aburinde.