Timișul și Zrenjanin, parteneriat pentru un aer mai curat la granița România – Serbia

Astăzi, la Consiliul Județean Timiș a fost lansat oficial proiectul „Blue Sky – Soluția transfrontalieră la poluarea aerului”, o inițiativă finanțată prin Programul Interreg IPA România–Serbia 2021–2027.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de doi ani, în parteneriat cu autorități și instituții din Zrenjanin și Timișoara și are un buget total de 1,4 milioane de euro, din care 85 la sută reprezintă finanțare europeană nerambursabilă .

„Problema poluării aerului este una dintre cele mai mari provocări de mediu și sănătate publică ale vremurilor noastre.

Nu cunoaște granițe administrative, iar efectele ei se resimt deopotrivă în Timișoara și în Zrenjanin, în orașele mari dar și în comunitățile rurale.

Tocmai de aceea, soluțiile nu pot fi limitate la acțiuni locale izolate, ele trebuie să fie comune, coordonate și bazate pe date corecte și în timp real” a subliniat Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Ce prevede proiectul Blue Sky

Printre acțiunile concrete incluse în proiect sunt:

Crearea unei rețele comune din 31 senzori de monitorizare a calității aerului, cu două stații mobile, o platformă digitală accesibilă în timp real și o aplicație mobilă pentru publicul larg;

Elaborarea Planului de Mobilitate Sustenabilă al Județului Timiș;

Înverzirea spațiilor publice din orașul Zrenjanin, peste 3000 mp;

Campanii de informare pentru peste 400 de persoane, forumuri și caravane educative pentru mediu.

„Aceste acțiuni nu reprezintă doar obiective tehnice, ci investiții directe în sănătatea și calitatea vieții cetățenilor. Un aer mai curat înseamnă mai puține îmbolnăviri, un mediu mai sănătos și un viitor mai sustenabil pentru noi și generațiile ce vor veni” a mai precizat Alexandru Iovescu.

Proiectul este coordonat de orașul Zrenjanin (Serbia) și reunește Consiliul Județean Timiș, Universitatea Politehnica Timișoara și Agenția Regională de Dezvoltare Socio-Economică Banat Zrenjanin, în calitate de parteneri.