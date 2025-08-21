Bătaie în stradă la Timişoara. Trei tineri au fost arestaţi.

În data de 20 august a.c., în jurul orei 07:30, polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au reținut trei tineri pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În 18 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că trei persoane necunoscute au lovit cu pumnii și picioarele un bărbat în vârsta de 45 de ani, în fața unui cazinou de pe strada Gheorghe Lazăr din municipiul Timișoara.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat și depistat persoanele în cauză, fiind vorba de trei tineri cu vârste de 18, 19 și 20 de ani, domiciliați în Timișoara, a transmis IPJ Timiş.

În 20 august, suspecţii au fost prezentați în faţa unui judecător, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.