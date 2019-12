Timişul are calea netezită pentru relaţii economice cu SUA

Este drept că în Timiş activează 149 de companii cu capital american, aşadar un număr semnificativ, dar fără o pondere spectaculoasă în ceea ce înseamnă prezenţa totală a SUA în business-ul din ţara noastră, pentru că la nivel naţional vorbim despre circa 6.700 de firme cu participare de capital de peste Ocean.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Timiş a desfăşurat de-a lungul anilor mai multe misiuni economice în Statele Unite ale Americii, în metropole precum New York, Los Angeles sau Miami, reuşind să creeze contacte de afaceri, dar cel mai spectaculos canal de contact economic a fost creat ieri, când organizaţia a încheiat un acord cu Consiliul de Afaceri Româno-American (RABC). Mai exact, pactul prevede deschiderea unei reprezentanţe a CCIAT la New York, în timp ce RABC va avea un birou similar la Timişoara.

Timişoara ar putea avea un spital după standarde americane

Colaborarea, parafată ieri de Florica Chiriţă, preşedinte executiv al Camerei timişene, şi Ştefan Minovici, preşedintele RABC, creează condiţii mai bune pentru firmele bănăţene care-şi propun promovarea produselor și serviciilor pe piața SUA, dar şi oportunităţi pentru investiţii americane în Timiş. Este vizat inclusiv domeniul sănătăţii, iar Ştefan Minovici ne-a şi dezvăluit că se intenţionează înfiinţarea la Timişoara a unui spital după standardele americane, rămânând de văzut, totuşi, dacă vor putea fi identificaţi parteneri locali. Minovici a lăsat să se înţeleagă că este vorba despre entităţi private locale, cu care se poartă discuţii, deoarece încercările de colaborare cu Ministerul Sănătăţii, iniţiate de investitori americani în urmă cu mai mulţi ani, au eşuat lamentabil.

„Am reuşit să conving mai mulţi oameni de afaceri să investească în domeniul medical din România, chiar am strânds în jur de 300 de milioane de euro pentru un spital în Bucureşti. Am şi achiziţionat două terenuri, în apropiere de Capitală, pentru a amenaja acolo unităţi spitaliceşti mai ample, axate pe mai multe discipline, dar în cele din urmă totul a căzut, deoarece oamenilor de afaceri americani nu li s-a putut garanta că îşi vor putea recupera investiţia. Cu statul român nu poţi discuta, pur şi simplu. Dar lucrurile s-au mai schimbat şi cred că în zona Timişoarei este acum posibil un astfel de proiect amplu”, susţine Minovici.

O misiune economică timişeană, în luna mai a anului viitor

Despre Ştefan Minovici trebuie spus că a emigrat în SUA în urmă cu 40 de ani şi a început cu munci de ospătar şi taximetrist, o vreme a fost şi gazetar, pentru ca ulterior să activeze în diverse business-uri pe scară mare, ca angajat şi, în cele din urmă, mai precis din 1998, prin propria companie de consultanţă în afaceri.

Consiliul de Afaceri Româno-American (RABC) este o organizaţie neguvernamentală, cu sediul central pe Broadway, în New York, fiind compusă din oameni de business de origine română, care activează în toate industriile importante din SUA și a căror cifră de afaceri totală este de circa jumătate de miliard de dolari. Organizaţia deţine şi un Fond de investiţii dedicat Europei Centrale şi de Est, care a atras deja 1,5 miliarde de dolari, iar principalele domenii în care acesta activează în România sunt sănătatea, infrastructura, transporturile, colectarea deşeurilor, turismul şi diverse categorii de servicii.

În calitate de organizator al Festivalului „Romania Day on Broadway”, manifestare având o vechime de două decenii, Ştefan Minovici a lansat Camerei de Comerț și, implicit, firmelor timișene doritoare, invitația de a lua parte la ediția de anul viitor a evenimentului. Ziua României de pe Broadway este o manifestare dedicată valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, care se organizează în cursul lunii mai, în faimosul cartier central al New York-ului, unde reunește, pe lângă artiști, dansatori şi meșteșugari din diverse zone ale țării noastre, oameni de afaceri români și americani din toate Statele Unite, cât și turiști din întreaga lume. La ultima ediţie, potrivit contorizării realizate de administraţia New York-ului, la Ziua României de pe Broadway au luat parte peste 27.000 de persoane.

CCIA Timiş va organiza, desigur, o misiune economică la New York pe a cărei agendă va figura şi festivalul de pe Broadway care celebrează tradiţiile româneşti.

Contactează autorul la: [email protected]