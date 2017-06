Timișoara – oraș blocat în trafic

Foto: Facebook Info Trafic Jud. Timiş

Locuitorii orașului de pe Bega au avut, marţi, ocazia să simtă din plin, pe propria piele, conceptul de „modernizare în forță”. Aceste cuvinte simple dezvăluie, de fapt, că avem de-a face mai mult cu mușchi decât cu minte.

Până la urmă, modernizarea se face pentru cetățeni, nu pentru palmaresul vreunui politician de anvergură locală, iar atunci când potențialii beneficiari sunt aduși la exasperare de modul de lucru al celor care se străduiesc – chipurile – să le facă bine cu de-a sila, domnii din birourile primăriei ar trebui să se simtă îngrijorați.

Pe scurt, marţi, în prima zi de după minivacanța de Rusalii și la începutul examenului de bacalaureat, circulația rutieră din Timișoara a fost blocată aproape complet, mii de locuitori petrecând ore inutile în trafic, pentru că niște minți luminate au decis să închidă, deodată, pasajele Jiul și Popa Șapcă. Iar la puhoiul de nemulțumiri îndreptate, pe bună dreptate, împotriva municipalității, conducerea acesteia a găsit de cuviință să susțină: „Am conștiința împăcată și privirea senină, mă pot uita în ochii oricui”.

Conform unui anunț al Primăriei Timișoara, traficul pe sub pasajul Jiul și pe o porțiune a Căii Circumvalațiunii a fost închis în 31 mai și va rămâne așa până în 10 iunie. Pasajul Popa Șapcă este închis, și el, de o perioadă, astfel că legătura rutieră dintre nordul și sudul orașului este foarte dificilă.

De ce nu au putut auntoritățile să aștepte cu Pasajul Jiul până la încheierea anului școlar, știut fiind că după jumătatea lui iunie valorile traficului scad simțitor rămâne o enigmă.

Claxoane și înjurături

Nervii șoferilor au explodat încă de ieri dimineață, sute de fotografii cu șiruri interminabile de autoturisme blocate inundând rețelele de socializare, însoțite de mesaje neprietenoase la adresa municipalității și, în principal, a primarului Nicolae Robu. Am spicuit dintre acestea, postate pe grupul Info Trafic, dar și pe pagina primarului:

„Mulțumim Primăriei Timișoara și Nicolae Robu, ați făcut haos în orașul ăsta ……la ora 9,30 zona gării blocată, coadă de la Dragalina cu Titulescu până la Spitalul de Copii și în continuare în Piața 700, coadă la Fabrica de Bere spre Piața de fân și încă nu am ajuns în zona Mall-Circumvalațiunii. Ar trebui să ne plătești orele suplimentare care le stăm în trafic și le întârziem la muncă…..Nu zice nimeni că nu faci, dar, omule, ai închis și deviat tot!”;

„Dezastru peste tot!”;

”Evitați 700, am făcut doi metri în cinci minute”;

„30 de minute de pe Cetății până la Punctele cardinale”;

„Evitați orașul!”;

„Stau de o oră pe Torontalului – Cetății”;

„Demisia! Nu mai insultați locuitorii orașului și recunoașteți că închiderea pasajului Jiului în prima zi de Bac a fost o idee foarte proastă! Aveți o atitudine total nedemnă de un primar. Demisia!”;

„Câtă minte să aibă cei din primărie astfel încât după ce că tot orașul e blocat să se pună acum să decoperteze și Calea Lugojului-Bărnuțiu???”;

„Domnule Robu, orașul este praf. Am făcut din Torontalului până pe Gheorghe Lazăr o oră și jumătate. Este crimă ce faceți. Și dacă voiați să închideți două pasaje, trebuia să fie pregătită poliția de dimineață. Nu văd nici un echipaj de poliție care să gestioneze acest haos creat. Trebuia să începeți cu un pasaj la Solventul, nu să închideți două existente!!!”.

Nici cei care au apelat la mijloacele de transport în comun nu au fost mai norocoși, pentru că și acestea au întârziat în același trafic infernal. Doar cei care au circulat pe jos ori cu bicicletele au fost mai avantajați.

Un protest spontan a avut loc mar’i, în fața primăriei, chiar în timp ce Nicolae Robu susținea conferința săptămânală de presă. Toți șoferii care au trecut prin fața clădirii de pe bd. Loga nr. 1 au claxonat cât i-au ținut dotările mașinilor.

„Grădina Domnului e mare”

Explicațiile primarul Timișoarei cu privire la trafic au fost următoarele: „Cetățenii nemulțumiți de realizarea pasajelor ar trebui să nu le folosească cel puțin o lună după darea în folosință. Toți suntem afectați în plan personal. Ce-i de făcut? Să stăm așa? 50 de ani nu s-a făcut în Timișoara nici un pod sau pasaj, nu s-a lărgit nici o stradă.

Va fi greu un număr nu foarte mare de zile, după care vom ajunge să avem foloase. Pasajul Jiul va fi gata în septembrie, cu o jumătate de an mai devreme decât termenul contractual, dar noi am vrea să fie funcționale amândouă pasajele până la venirea iernii. Fiind închis traficul, am început și reabilitarea Căii Circumvalațiunii.

Dacă tot am închis ambele pasaje, ne-am gândit că vor fi mai puține mașini în trafic, iar cetățenii vor alege alte metode, inclusiv transportul în comun”.

În privința claxoanelor de protest din fața primăriei, Nicolae Robu a spus: „Eu nu mă mir, grădina Domnului e mare, iar de când sunt primar am văzut că este de neimaginat de mare. Eu știu că le este greu, și mie îmi este greu. Nu e nici o problemă, eu merg înainte, populația majoritară a acestui oraș va înțelege, pe mine nu mă clintesc cei care vor să beneficieze, dar nu suportă nici un deranj, eu îmi voi lăsa amprenta pozitivă asupra orașului, așa cum am făcut și în ultimii patru ani și jumătate. Am conștiința împăcată și privirea senină, mă pot uita în ochii oricui”.

Primăria Timișoara îi disprețuiește pe cetățeni

PSD Timiş, prin președintele executiv Călin Dobra, și-a exprimat marţi indignarea faţă de situaţia creată în cel mai mare oraş din vestul ţării de către Primăria Timişoara şi primarul Nicolae Robu.

„Timişoara a devenit un oraş blocat prin nepăsarea autorităţilor care au paralizat traficul rutier, în ciuda semnalelor de alarmă trase de-a lungul timpului că astfel de proiecte nu trebuie realizate într-o asemenea manieră. Lucrările programate, fără niciun fel de pregătire prealabilă şi fără a lua în considerare variante alternative pentru şoferi, arată neputinţa celor care conduc Timişoara, dar şi dispreţul lor faţă de cetăţeni.

Solicităm Primăriei Timişoara redeschiderea de urgenţă a pasajelor Jiul şi Popa Şapcă pentru binele locuitorilor acestui oraş, care s-au săturat de bătaia de joc cu care sunt trataţi de cei care clamează, în mod fals, că le vor binele”, se arată în comunicat.