Timișoara Capitală Culturală Europeană ar putea fi amânată

Primarul Timișoarei a venit, astăzi, cu o serie de explicații în ceea ce privește proiectul Timișoara – Capitală Culturală Europeană.

„La nivelul Comisiei Europene au fost mai multe runde de discuţii. Ce e de făcut în contextul în care pandemia a încurcat cele trei oraşe Capitale Culturale Europene să se manifeste? Şi a fost o variantă pentru 1 iunie, apoi 1 iulie 2021, o jumătate de an, apoi totul să se amâne cu un an, să se distribuie oraşele, cât mai echilibrat în perioada următoare.

Au fost diverse obiecţii din partea oraşelor, care au fost programate şi au dificultăţi atunci când nu se mai respectă ceea ce a fost stabilit iniţial.

Există și dificultăţi bugetare, şi de altă natură, sunt contracte semnate şi aşa mai departe. Ni s-a cerut şi nouă să fim cât se poate de flexibili şi să agreăm o eventuală amânare a exerciţiului nostru.

Ni s-a recomandat, nimeni nu ne-a obligat, nu e o decizie luată până în momentul de faţă, s-a argumentat că cel mai bine ar fi să se amâne pentru 2023 exerciţiul Timişoarei, deoarece e un loc liber lăsat de un oraş din Marea Britanie, în plus în 2022 vor fi celelalte capitale culturale, un oraş din Ungaria şi unul din Grecia, atunci au spus cei care au lansat diverse idei, că s-ar potrivi ca Timişoara să intre în 2023.

Mie nu-mi place, că mi se pare prea îndepărtat anul 2023. Eu am insistat să se amâne pentru 2022, și nu pe jumătăţi de an, ci de la 1 ianuarie 2022. M-am consultat cu domnul ministru al culturii, noi reprezentăm România, noi am câştigat în competiţie cu oraşe româneşti acel loc.

Ne-am înţeles că cel mai bine ar fi să lăsăm să decidă Comisia Europeană, fie pentru 2022, fie pentru 2023, dar să menţionăm că noi suntem pregătiţi şi pentru 2021”, a spus Nicolae Robu. „Sper să luăm decizii care să pună lucrurile pe făgaşul lor normal. Nu vom lăsa în continuare să fie la fel, pentru că am constatat foarte multe lucruri negative.

Când punem pe talerele balanţei, concluziile mele sunt că plusurile cu care am venit neieşind în faţă, sprijinind cu toate mijloacele asociaţia, sunt mai puţine decât minusurile care au apărut în timp. Se va întâmpla probabil ca asociaţia să fie împroşcată cu noroi cu ţinta finală primarul, de fapt”, a mai spus primarul, în preambulul ședinței Consiliului director al TM 2021, care va avea loc mâine.