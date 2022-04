Timișoara, arătată cu degetul pentru condițiile de cazare oferite participanților la olimpiadele de arte.

Desfășurarea olimpiadelor naționale școlare, competiții reluate după doi ani de pandemie, a scos din nou la iveală condițiile jenante ale internatelor în care sunt cazați elevii, de ani și ani.

În localitățile-gazdă în care numărul participanților la olimpiade a fost mic și în care autoritățile locale împreună cu mediul de afaceri s-au implicat financiar mai mult, condițiile de cazare pentru elevi nu au ridicat probleme.

În alte părți, însă, copiii cazați la internatele școlare au fost neplăcut surprinși de ambianța scorojită a pereților, de mobilierul degradat, de băile neîngrijite, de lipsa transportului sau de calitatea meniului pe care l-au primit.

Nu pentru că s-ar fi așteptat la confortul unui sejur într-o vacanță de lux, ci doar la niște condiții decente.

Județe precum Argeș și Dolj au fost deja arătate cu degetul, în mediul virtual și în mass-media fiind prezentate fotografii și mărturii desprinse parcă dintr-un film horror.

Reclamații la adresa condițiilor de cazare ale elevilor în Timișoara

Nici Timișul nu a fost ocolit.

Din cei aproximativ 1.200 de elevi sosiți din toată țara pentru a participa la cele patru olimpiade de arte desfășurate la Timișoara, o sută au fost cazați la unul dintre internatele Colegiului Tehnic ”Henri Coandă”.

Potrivit publicației adevarul.ro, o mamă din Iași a postat pe Facebook fotografii din căminul liceului, unde a fost cazată fiica ei, participantă la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice Muzicale, ce s-a desfășurat în perioada 20 – 23 aprilie.

”Mergi cu trenul aproape 18 ore ca să participi la marea olimpiadă românească. Ajungi obosit și înfrigurat la cazare și speri să ai noroc să găsești un loc rezonabil. N-ai avut. Mirosuri grele, de praf, de mucegai, de papuci nespălați, te întâmpină de la intrare. Priveliștea e de nedescris: de la gumă de mestecat lipită „grațios” pe marginile patului, la „parchetul” scorojit, stropit cu diverse, până la marginile ferestrei greu prăfuite și răsuzate, scaune, dulapuri, masă de nefolosit; toate te îndeamnă să pleci înapoi spre gară, să faci cale-ntoarsă. Încerci să te abții din plâns, să cauți soluții, că doar ești mare și a doua zi trebuie să dai tot ce poți mai bun; ai venit la cea mai grozavă competiție la care visai. Te întrebi: dormi cu masca pe nas sperând să poți respira cât de cât bine sau cauți un hotel? Alegi hotelul măcar pentru prima noapte, că a doua zi e marea competiție și vrei să te odihnești. Teoretic sunt în această „încleștare” cei mai buni elevi din țară din domeniul tău. Ce învață un elev dintr-o astfel de experiență? Care sunt întrebările ce-i trec prin minte?! Spune-i unui adolescent că nu-i corect să generalizeze, îți va răspunde imediat: dar e corect să fiu tratat așa la un asemenea concurs național? Înțeleg că participarea la aceste concursuri e asumată, că cheltuielile sunt mari dacă vrei să performezi în domeniul în care excelezi, dar întrebarea care mă urmărește e: ce fel de elevi trăiesc zi de zi în astfel de condiții?”, a scris mama liceenei.

Internatul e curat, dar nu a fost reabilitat niciodată

Contactat telefonic de Renașterea bănățeană, directorul Colegiului Tehnic ”Henri Coandă”, Nicoleta Herișanu, a afirmat că acel cămin nu a fost reabilitat niciodată: ” Sunt din 2002 în acest liceu. Reabilitare nu s-a făcut niciodată. Geamurile, tâmplăria sunt foarte vechi, scorojite, nu știu dacă nu sunt de la construcția clădirii, din ’70. În nici un caz nu s-a efectuat vreo intervenție după 1990. Camerele arată rău, dar sunt curate. Ele sunt zugrăvite de noi, în fiecare an, cu angajații școlii. În unele am reușit să punem parchet laminat. Nu este praf, nu a fost murdărie. Perdelele au fost spălate… Ce a ținut de noi, am făcut. Fiind vorba de o sută de elevi, a trebuit să folosim toate spațiile disponibile. Îmi pare rău că acestea au fost condițiile. Bucătăresele de la cantină au lucrat 14 ore pe zi pentru a le oferi copiilor un meniu bun. Înainte de plecare, copiii mi-au spus că vor petrece în tren noaptea de Înviere. Le-am pregătit ouă roșii pentru a le lua cu ei pe drum”.

Internatele, școlile, grădinițele și creșele din sistemul de învățământ de stat din România aparțin de primării, reabilitarea clădirilor fiind în sarcina administrațiilor locale.

Întrebați de situația de la ”Henri Coandă”, reprezentanții Primăriei Timișoara au declarat că, din punctul lor de vedere, acel internat nu a fost cea mai fericită alegere: ”Actualul internat de la Henri Coandă a fost propus, probabil, de către unitatea de învățământ pentru cazarea participanților la olimpiada școlară. Primăria Timișoara consideră că erau alte cămine care ar fi fost mult mai potrivite pentru acest lucru”.

”Primăria Municipiului Timișoara a finanțat, prin Centrul de Proiecte, această olimpiadă cu 150.000 de lei. De cazarea participanților s-au ocupat organizatorii acestei olimpiade. Primăria Municipiului Timișoara are peste 300 de clădiri în care funcționează unități de învățământ, internate, săli de sport și preconizează reabilitarea lor integrală. Referitor la internate, continuă programul de reabilitare, acestea fiind de regulă integrate într-un singur proiect împreună cu unitatea de învățământ, iar la Henri Coandă contractul pentru servicii de proiectare și asistență tehnică privind obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcții şi instalaţii la Colegiului Tehnic „Henri Coandă” este în derulare. Lucrările vizează clădirea colegiului (inclusiv laboratoarele), internatul, atelierul, cantina și sala de sport”, au mai transmis reprezentanții primăriei.

Actuala conducere a ISJ Timiș nu ar fi dorit patru olimpiade la Timișoara

”Pozele surprinse de părinte sunt ușor tendențioase, ele fiind realizate la lemnăria ferestrelor, foarte veche de altfel, respectiv în spatele unei nișe, unde erau rafturi și ele este drept extrem de vechi. Nu a fost fotografiat mobilierul întreg din cameră și nu a surprins decât părțile negative. Nu ne ascundem, aceasta este realitatea din internate, însă am dori ca ea să fie corect prezentată și să nu fie diminuat efortul colegilor de a organiza pentru sute de copii, cele mai bune activități, cele mai posibile condiții și cea mai bună servire. De notat este faptul ca la secretariatul olimpiadelor deja desfășurate nu s-a înregistrat nici o contestație pe partea probelor de specialitate, și, de asemenea, nici o sesizare privind condițiile de cazare sau masă ale elevilor”, a precizat inspectorul școlar general al ISJ Timiș, Aura Danielescu.

”Cazarea pentru toți elevii a fost asigurată în proporție de 90% de unități de învățământ din sistemul preuniversitar, iar UVT și Universitatea Politehnica, contra cost, au asigurat servicii de cazare și masă pentru 10% din elevi.

Revenirea studenților la cursuri, aproximativ 15.000 de studenți, a împiedicat UVT-ul să ne asigure cele 250 locuri promise inițial, iar în situația de forță majoră, noi am fost obligați să luam și cele 100 de locuri de la Henri Coandă, care nu erau prevăzute pentru ocupare.

Toate costurile sunt acoperite de Ministerul Educației (100 de lei/zi/elev – n.r.) și o parte dintr-un proiect cu fonduri nerambursabile aprobat de Centrul de proiecte din cadrul Primăriei Timișoara. Condițiile de cazare în internate nu sunt o necunoscută pentru nimeni, pentru nici un județ. Copiii din Timiș când pleacă în alte județe, în cea mai mare parte, stau în condiții similare. Ne-am bucura cu toții să avem sume alocate pentru a-i caza în hotel de 4 stele, pentru că ei sunt copiii cu care ne mândrim și sunt cei care reprezintă România. Din păcate, nu se pot face minuni și spațiile nu pot fi reabilitate de unitățile de învățământ, ele fiind proprietatea Consiliilor locale”, a adăugat Aura Danielescu.

Pe de altă parte, inspectorul școlar general a afirmat că cele patru olimpiade au fost ”prea multe” pentru Timișoara: ”Eu nu acceptam, chiar dacă se supărau! Mă asiguram că ducem cât putem, pe real! Nu acuz pe nimeni, departe acest gând! Știu că e greu să spui NU! Doar că eu am fost mulți ani, doamna NU! Așa că… spun DA doar când sunt complet sigură ca ne prindem în horă toți”, a afirmat Aura Danielescu, făcând aluzie la faptul că propunerea pentru organizarea olimpiadelor de arte la Timișoara a aparținut fostului inspector școlar general Marin Popescu, pe care l-a succedat în luna martie.