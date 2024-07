Termoscanarea nu ține loc de toaletare: cad crengi mari și copaci peste mașini, iar pietonii sunt în pericol, la Timişoara

A fost nevoie de o ploaie de vară pentru a dovedi că povestea identificării copacilor cu probleme este o simplă… abureală și că toaletarea acestora nu s-a mai făcut de doi ani. Miercuri, 3 iulie, la ora 10, crengi masive erau căzute în Parcul Civic, chiar pe alei. Doi cititori au sunat la redacție și ne-au relatat că au fost la un pas de a fi loviți de o creangă groasă în respectivul parc.

Nu mai departe de marți, 2 iulie, un copac a căzut cu totul pe o mașină, pe strada Patriarh Miron Cristea, din centrul Timișoarei.

Mai multe crengi de mari dimensiuni, un potențial pericol pentru pietonii care trec prin Parcul Civic, au căzut, începând de noaptea trecută, pe aleile din Parcul Civic. Un incident periculos s-a întâmplat miercuri, 3 iulie, în jurul orei 9 și 20 de minute, când doi trecători era să fie surprinși și accidentați de o ramură groasă ce s-a rupt dintr-un copac. Aceștia au sesizat episodul redacției Renașterea bănățeană.

“Am avut o întâlnire în Piața Unirii și am luat-o pe jos spre Michelangelo. În Parcul Civic, eram pe alee, când s-a auzit un sunet puternic de crengi rupte. Din instinct am tras-o pe prietena mea într-o parte. Câteva secunde a durat până ce o creangă groasă și niște ramuri au căzut dintr-un copac. Am fost la un pas să ne lovească. Am vurt să sunăm la 112, dar nu cred că e treaba lor”, ne-a declarat Cristina D., la câteva minute după episodul amintit.

Mai trebuie spus că marţi, 2 iulie, un copac a căzut pe o mașină în dreptul liceului E. Ungureanu, pe strada Patriarh Miron Cristea. Mașina a fost serios avariată, iar proprietarul a declarat că a făcut o sesizare la Primăria Timișoara, instituție căreia îi va cere și despăgubiri pentru daunele suferite de mașină. Ulterior, au intervenit pompierii și angajații de la Horticultura. Copacul a căzut cu totul, desprinzăndu-se chiar de la sol, semn că nu era sănătos și nu se mai ținea în rădăcini.

(Foto: Opinia Timişoarei)

Incidentul a survenit la numai cinci zile de când edilii orașului se lăudau cu o amplă acțiune de termoscanare a peste 100 de mii de copaci din oraș, procedură care permite evaluarea stării de sănătate a fiecărui copac în parte. Se pare însă că în cazul copacului din zona ultracentrală termoscanarea a dat greș sau respectivul pom nu a fost scanat deloc.

“Stejarul uriaș de pe Republicii și platanul din Calea Lipovei sunt printre cei mai valoroși arbori din Timișoara. Acum, ambii au propriul lor model 3D și au fost termoscanați pentru a vedea care e starea lor de sănătate. Peste 100.000 de arbori au fost deja inventariați și sunt trecuți în Registrul Verde digital al Timișoarei. Mai avem încă de inventariat. Arborii valoroși, ocrotiți, cu valoare estetică deosebită sunt transpuși într-un model 3D. Asta ne permite să le urmărim evoluția.

Toți arborii cu un diametru mai mare de 50 cm sunt termoscanați pentru a le verifica starea de sănătate. Este pentru prima dată când avem o imagine clară asupra patrimoniului verde al Timișoarei. Ce arbori au nevoie de intervenție, unde trebuie să facem noi plantări și cum putem îngriji mai eficient zestrea verde a orașului. Toate datele vor fi integrate digital cu noul GIS, harta digitală a Timișoarei, pentru o strategie modernă a spațiilor verzi din oraș”, declara, pe 29 iunie, primarul Dominic Fritz, referindu-se la noul registru verde al copacilor și al arboretului din oraș, inventar care trebuia realizat și actualizat încă de acum doi ani.