Tânără accidentată grav pe trecerea de pietoni, la Timişoara

O tânără a fost accidentată grav pe trecerea de pietoni, la Timişoara.

Un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism pe Calea Aradului, dinspre strada Marginii din Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat un pieton, care ar fi fost angajat regulamentar în traversarea drumului public, pe marcajul pietonal, a comunicat IPJ Timiş.

În urma impactului a rezultat rănirea pietonului, respectiv o femeie, în vârstă de 32 de ani. Aceasta a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Sursa foto: IPJ Timiş