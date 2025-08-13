Tânără accidentată grav pe trecerea de pietoni, la Timişoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Tânără accidentată grav pe trecerea de pietoni, la Timişoara

O tânără a fost accidentată grav pe trecerea de pietoni, la Timişoara.

Un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism pe Calea Aradului, dinspre strada Marginii din Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat un pieton, care ar fi fost angajat regulamentar în traversarea drumului public, pe marcajul pietonal, a comunicat IPJ Timiş.

În urma impactului a rezultat rănirea pietonului, respectiv o femeie, în vârstă de 32 de ani. Aceasta a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

CITEŞTE ŞI: „Amintiri din comunism”. Nostalgici, indignați sau doar… curioși, timișorenii sunt așteptați sâmbătă, 16 august, în Calea Șagului

Sursa foto: IPJ Timiş

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *