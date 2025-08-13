„Amintiri din comunism”. Nostalgici, indignați sau doar... curioși, timișorenii sunt așteptați sâmbătă, 16 august, în Calea Șagului

Nostalgici, indignați sau doar… curioși, timișorenii sunt așteptați sâmbătă, 16 august, la ora 18, în Calea Șagului, pentru un nou tur din seria „Descoperă-ți orașul!”. Tema este, de această dată „Amintiri din comunism”, iar conducătorul grupului se numeşte Dan Codre.

„Un sondaj făcut public în urmă cu o lună ne-a arătat că mai bine de jumătate dintre români cred că viața în comunism a fost mai bună. Să fie oare așa? Că tot vine 23 august, multă vreme ziua națională a României în comunism, haideți să ne gândim un pic mai mult la vremurile de atunci și să facem un tur ghidat care să ne amintească de ele. Turul <<Amintiri din comunism>> este gratuit, dar cu înscriere, iar numărul de participanţi este limitat la 30 de persoane.

Fii pregătit să te bucuri de o experiență inedită, plină de informații interesante și imagini captivante ale Timișoarei! Pentru a-ți asigura un loc în acest călătorie, te rugăm să completezi formularul de înscriere [https://forms.gle/LTBRAamkBcnhYVhz5].

Punctul exact de întâlnire va fi comunicat participanților prin mailul de confirmare a înscrierii. Campania va continua pe tot parcursul anului 2025 și este susținută de PPC Energie, contribuind la conectarea noastră cu istoria și cultura orașului,” au transmis organizatorii.

Sursa foto: adevarul.ro