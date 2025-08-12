MEC a lansat în consultare publică calendarul pentru evaluarea națională și bacalaureatul din 2026.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectele de ordin privind: organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale în anul şcolar 2025 – 2026, organizarea admiterii în învățământul liceal 2026 și organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026.

Conform propunerilor de calendare, probele scrise ale evaluării naționale, respectiv ale examenului de bacalaureat (inclusiv evaluarea competențelor) se vor desfășura după finalizarea cursurilor anului școlar 2025-2026.

Astfel, evaluarea națională este propusă a se desfășura în perioada 22-26 iunie, evaluarea competențelor pentru bacalaureat – în perioada 8-17 iunie, iar probele scrise ale examenului de maturitate – în perioada 29 iunie – 3 iulie.

Se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat.

Proiectele de ordine și calendarele aferente pot fi consultate pe pagina de internet a ministerului.