Întreruperi de curent planificate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 – 16 august.
Rețele Electrice România a anunțat, astăzi, întreruperile programate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 – 16 august.
Conform reprezentanților companiei, acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și angajaților.
|Data
|Interval
|Judet
|Localitate
|Strada
|13.08.2025
|00:00 – 03:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Damaschin Bojinca Nr 4 Agenti economici: KAUFLAND
|05:00 – 08:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Mihail Kogălniceanu Nr 11-13-15
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânnicolau Mare
|Alte detalii: ITP AGROTRANSPORT, SERVICE AGROTRANSPORT
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Lugoj
|Str. Timișorii Alte detalii: UNITATEA MILITARA
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Calea Moşniţei Nr 8 Agenti economici: SC INTERCONTINENTAL GROUP SRL, AQUATIM
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Unip
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Stamora Germană
|Agenti economici: COMTIM, SOLOVERDE
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Șipet
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Dudeștii Noi
|Strada Școlii Vechi Nr 22
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Nouă
|Agenti economici: Best Foods Production, fosta Avicola
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Săcălaz
|Agenti economici: Super Construct, Firgodom, Egeria | Alte detalii: Zona Vile MFA, Zona Cartier Vile iesire din Sacalaz spre Beregsau
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Gaiu Mic
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Vălcani
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Cadar
|Alte detalii: partial
|11:00 – 19:00
|Timiș
|Timișoara
|Calea Torontalului Nr km 6 Agenti economici: SC STADA HEMOFARM SRL
|23:00 – 23:59
|Timiș
|Dumbrăvița
|Strada Conac Nr 51
|14.08.2025
|00:00 – 03:00
|Timiș
|Dumbrăvița
|Strada Conac Nr 51
|05:00 – 08:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Chimiștilor Nr 5-9
|08:00 – 17:00
|Timiș
|Parța
|Agenti economici: COMTIM
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Săcălaz
|Strada VIII Nr 775 si 383
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Ghiroda
|Alte detalii: Str. Primaverii , Aleea Castanilor, Trandafirilor
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Fârdea
|Alte detalii: Baraj Fardea
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Soca
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Urseni
|Alte detalii: Pompe Urseni
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Unip
|Alte detalii: Pompe Unip
|09:15 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Gheorghe Adam Alte detalii: partial, Aleea Pădurea Verde Alte detalii: partial, Calea Dorobanților Alte detalii: partial, Strada Lorena Alte detalii: partial
|23:00 – 23:59
|Timiș
|Timișoara
|Nr 98
|15.08.2025
|00:00 – 03:00
|Timiș
|Timișoara
|Nr 98
|16.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Unip
|Alte detalii: Pompe Unip
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Urseni
|Alte detalii: Pompe Urseni