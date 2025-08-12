Întreruperi de curent planificate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 – 16 august

Întreruperi de curent planificate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 - 16 august

Întreruperi de curent planificate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 – 16 august.

Rețele Electrice România a anunțat, astăzi, întreruperile programate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 – 16 august.

Conform reprezentanților companiei, acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și angajaților.

DataIntervalJudetLocalitateStrada
13.08.202500:00 – 03:00TimișTimișoaraStrada Damaschin Bojinca Nr 4 Agenti economici: KAUFLAND
05:00 – 08:00TimișTimișoaraStrada Mihail Kogălniceanu Nr 11-13-15
09:00 – 17:00TimișSânnicolau MareAlte detalii: ITP AGROTRANSPORT, SERVICE AGROTRANSPORT
09:00 – 17:00TimișLugojStr. Timișorii Alte detalii: UNITATEA MILITARA
09:00 – 17:00TimișTimișoaraCalea Moşniţei Nr 8  Agenti economici: SC INTERCONTINENTAL GROUP SRL, AQUATIM
09:00 – 17:00TimișUnipAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișStamora GermanăAgenti economici: COMTIM, SOLOVERDE
09:00 – 17:00TimișȘipet
09:00 – 17:00TimișDudeștii NoiStrada Școlii Vechi Nr 22
09:00 – 17:00TimișMoșnița NouăAgenti economici: Best Foods Production, fosta Avicola
09:00 – 17:00TimișSăcălazAgenti economici: Super Construct, Firgodom, Egeria | Alte detalii: Zona Vile MFA, Zona Cartier Vile iesire din Sacalaz spre Beregsau
09:00 – 17:00TimișGaiu Mic
09:00 – 17:00TimișVălcani
09:00 – 17:00TimișCadarAlte detalii: partial
11:00 – 19:00TimișTimișoaraCalea Torontalului Nr km 6 Agenti economici: SC STADA HEMOFARM SRL
23:00 – 23:59TimișDumbrăvițaStrada Conac Nr 51
14.08.202500:00 – 03:00TimișDumbrăvițaStrada Conac Nr 51
05:00 – 08:00TimișTimișoaraStrada Chimiștilor Nr 5-9
08:00 – 17:00TimișParțaAgenti economici: COMTIM
09:00 – 17:00TimișSăcălazStrada VIII Nr 775 si 383
09:00 – 17:00TimișGhirodaAlte detalii: Str. Primaverii , Aleea Castanilor, Trandafirilor
09:00 – 17:00TimișFârdeaAlte detalii: Baraj Fardea
09:00 – 17:00TimișSocaAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișUrseniAlte detalii: Pompe Urseni
09:00 – 17:00TimișUnipAlte detalii: Pompe Unip
09:15 – 17:00TimișTimișoaraStrada Gheorghe Adam Alte detalii: partial, Aleea Pădurea Verde Alte detalii: partial, Calea Dorobanților Alte detalii: partial, Strada Lorena Alte detalii: partial
23:00 – 23:59TimișTimișoaraNr 98
15.08.202500:00 – 03:00TimișTimișoaraNr 98
16.08.202509:00 – 17:00TimișUnipAlte detalii: Pompe Unip
09:00 – 17:00TimișUrseniAlte detalii: Pompe Urseni

