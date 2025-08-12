Întreruperi de curent planificate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 – 16 august.

Rețele Electrice România a anunțat, astăzi, întreruperile programate pentru revizii și reparații, pentru județul Timiș, în perioada 13 – 16 august.

Conform reprezentanților companiei, acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și angajaților.