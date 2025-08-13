Incendiu de proporţii, întins pe 10 hectare, la Văliug. Video

Incendiu de proporţii, întins pe 10 hectare, la Văliug. Video

Pompierii cărăşeni intervin, miercuri, 13 august, pentru stingerea unui incendiu de proporţii în zona localităţii Văliug.

Salvatorii acţionează cu mai multe autospeciale, fiind sprijiniţi de lucrători ai Ocolului Silvic Văliug.

Potrivit primelor informaţii, flăcările declanşate marţi după-amiază (incendiul a fost anunţat la ora 14, la numărul unic de urgenţă 112), au distrus deja 10 hectare de vegetaţie.

Zona este greu accesibilă. Nu se cunoaște cauza incendiului şi, momentan, nu există risc de extindere la locuințe, a transmis ISU „Semenic”.

Sursa imagini: ISU „Semenic”

