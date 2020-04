Spitalul „Dr. Victor Babeș”, aproape la capacitate maximă. Dr. Virgil Musta, apel către populație

Dr. Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș” Timișoara atrage atenția că unitatea sanitară funcționează la capacitate maximă. De asemenea, acesta face un apel către populație de a respecta în continuare mășurile de protecție în condițiile în care în comunitate, foarte multi semeni de ai noștri sunt purtători ai coronavirusului și sunt asimptomatici sau sau simptome minore. Iată ce spune reputatul specialist:

Apel la rațiune, cu credința în suflet!

Simt nevoia să vă scriu din nou. Am o mare neliniște în suflet când văd ce se întâmplă zilele acestea. Trecem printr-o perioadă periculoasă, foarte înșelătoare. Afară este frumos și toți avem tendința de a ceda și a slăbi măsurile de distanțare socială și de izolare.

Ne pregătim mulți de Sfintele Sărbători de Paști, mergem prin magazine și piețe să ne aprovizionăm. Acestea sunt aglomerate, iar cozile sunt mai mari. Am văzut multe persoane care poartă mască și respectă distața și asta e foarte bine, dar am văzut și destui care nu mai poartă masca și nu păstrează distanța de 2 m.

Am observat persoane care sunt mulțumite de faptul că epidemia la noi în țară este încă sub control și consideră că asta este ceva firesc. Omit însă faptul că acest lucru s-a realizat greu, în special prin efortul colectiv susținut de distanțare socială, izolare și respectarea regulilor de igienă.

Sunt mulți care nu înțeleg faptul că suntem încă pe panta ascendentă a îmbolnăvirilor și a deceselor!

Sunt deja destui oameni în jurul nostru care au virusul, unii asimptomatici sau cu simptomatologie minoră, ceea ce crește riscul să luam oricare dintre noi infecția și nu știm cum va evolua boala la fiecare dintre noi.

Multă lume nu știe că sunt tot mai mulți pacienți în stare gravă internați, iar secțiile de terapie intensivă dedicate Covid-19 sunt aproape pline, chiar și la noi la Spitalul Victor Babeș din Timișoara este aproape plin. Sau creat spitale suport și se iau măsuri de creștere a capacității, dar chiar și așa locurile pot deveni insuficiente dacă numărul cazurilor crește mult și continuu.

Nici nu vreau să mă gândesc unde putem ajunge și noi în România dacă zilele acestea nu respectăm cu strictețe toate regulile pe care sunt convins că deja le știți foarte bine!

Din păcate, avem deja exemplele concrete ale multor țări mult mai dezvoltate decât noi. Am văzut cu toții situația Italiei, o țară îndoliată acum, cu zeci de mii de îmbolnăviri și cu peste 20.000 decese cauzate și de un sistem de sănătate depășit (cu toate eforturile medicale făcute și la ei), în care pacienții mor pe culoarele spitalelor sau acasă, deoarece nu mai au loc în secțiile de terapie intensivă sau în saloanele spitalelor.

Nu vreau să vă întristez acum, dar chiar este foarte important să rămânem foarte raționali zilele acestea, zile care pot ajuta la depășirea mai rapidă și mai ușoară a epidemiei sau pot duce la o situație foarte grea ulterior.

Sunem într-un război în care nici unii dintre noi nu am mai fost, iar acest lucru impune schimbarea modului de gândi, de a ne comporta și de a acționa. Impune renunțări și sacrificii materiale poate, dar nu imi doresc deloc ca aceste sacrificii să însemne chiar viața noastră sau a persoanelor dragi nouă.

Cu înțelepciune, răbdare, înțelegere și curaj vom trece cu bine această încercare!

Eu sunt credincios și Îl iubesc pe Dumnzeu și aș dori să am și eu și voi toți un Paște fericit, cu bucurie și multă lumină în suflet. Dar, vreau ca și la anul să petrecem Sfintele Sărbători de Paști împreună. Pentru aceasta, la noi în familie ne-am pregătit mai modest decât în ceilalți ani (cumpărături și alte lucruri materiale).

Mă voi ruga acasă și voi petrece Sarbătorile Pascale doar cu familia mea acasă. Va îndemn să faceți la fel și voi și sunt convins că Bunul Dumnezeu ne va ocroti și ne va ajuta să trecem cu bine peste această pandemie.

Credeți că puteți face și voi aceste lucruri? Sunt convins că da și că veți explica și altor cunoștințe care nu sunt pe acest grup să procedeze la fel, oricât de mult ne-am fi dorit să facem și acum ceea ce făceam în alți ani.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru efortul fiecăruia.

Sarbători Pascale Fericite vă doresc tuturor!

Ținem aproape, deși păstrăm distanța!

Numai împreună vom reuși!

Dr. Virgil Musta