Sorin Munteanu, primarul PNL al orașului Buziaș: Petru Groza și Ana Pauker ar putea fi invidioși pe modul în care s-a votat la PNL Timișoara

Primarul din Buziaș, Sorin Munteanu, a lansat un mesaj dur referitor la cele petrecute în filiala PNL Timiș, în contextul scandalurilor de la alegerile de luna trecută din Timișoara și Lugoj.

„Analizând cu mult calm şi discernământ, toate cele întâmplate în partidul nostru, în ultima lună, de la eşecul alegerilor din 3 iulie, pâna azi, 4 august, constat cu regret cum în repetate rânduri şi fără cele mai mici scrupule, au fost călcate în picioare, toate principiile şi valorile democraţiei interne de partid!

La alegerile din 31 iulie am văzut colegi cerându-şi dreptul statutar la vot, dar nu au fost lăsaţi sa voteze.

Sunt membri PNL cu contracte de muncă în Timişoara, fiind plătitori de cotizaţie din 2017, colegi pe care-i cunosc şi îi cunoaşteţi: ingineri, avocaţi. Au fost scoşi total nestatutar de pe convocatorul alegerilor, pe motiv că ar fi golani, în gândirea unora!

Am văzut cum în CDJ au manipulat votul online, pe zoom, privind suspendarea unor colegi. Am văzut cum în BPJ se votează norma de reprezentare la conferinţa judeţeană, cu 45 de voturi în sală din 63, iar o săptămână mai târziu, acelaşi BPJ, cu 27 de voturi în sală şi 5 online (?!) schimbă norma de reprezentare, pentru că se poate şi asa vor unii…

Pentru că o masă mai mare de oameni poate fi manipulată mai ușor! Am văzut cum nu sunt respectate Dispoziţiile şi Deciziile forurilor superioare-statutare, ale partidului! Am văzut mesaje grobiene, de mahala, exprimate de liderii organizaţiei, împotriva unor colegi şi a preşedintelui partidului! Am văzut lipsa de comunicare, negociere pentru a avea un consens politic!

Am văzut practicile prin care s-a votat la alegerile din 31 iulie, modalitate pe care Petru Groza şi Ana Pauker ar fi fost invidioşi! Am văzut cum a fost decapitată o întreagă conducere a unei organizaţii municipale, cum este cea de la Lugoj.

Am văzut ce susţinere are tandemul Nica-Groza la Lugoj, unde o singură persoană a venit la alegerile organizate de cei doi. Am văzut explicaţia halucinantă a lui Alin Nica, potrivit căreia alegerile nu trebuie consumate, ci doar anunţate.

Ca şi cum la o nuntă, dacă nu vine mireasa, se poate spune că aceasta a fost organizată. Fără alegeri la Lugoj, potrivit Statutului PNL nu poate fi organizată nici Conferinţa Judeţeană. Dar în PNL Timiş nu mai contează statutul! Nici în al 12-lea ceas aceste practici nu încetează. Potrivit Statutului PNL, cu cinci zile înaintea Conferinţei judeţene, trebuia să fie afisat un convocator cu delegaţii.

Nu există! Trebuia înfiinţată o Comisie de organizare, care sa stabileasca modalitatea de desfasurare a alegerilor, pentru a nu fi organizate, în grabă! Nu a fost înfiinţată. Stalin spunea că „nu contează cine votează, contează cine numără voturile”!

Actualii lideri interimari ai PNL Timiş ne spun că nu contează ce vor să voteze liberalii din Timiş, contează cum îşi pun ei delegaţii. Pentru toate acestea și multe altele, DE CE trebuie să suferim, cu toții?! Personal, nu voi gira astfel de derapaje și voi fi, întotdeauna ferm și îmi voi exprima întotdeauna punctele de vedere, pentru valorile în care cred și conform principiilor care mă reprezintă.

Cred în Unitate! Cred în libera exprimare a fiecărui coleg! Cred şi sunt convins că se vor lua măsuri pentru ca toate cele întâmplate să nu se mai repete! P.S. Îi rog pe colegii primari, indiferent de opţiunea fiecăruia, să fie atenţi la orice formă de manipulare şi încălcare a regulilor democratice, indiferent de cine le încalcă!

Să nu le fie teamă, pentru că teama de azi ne duce la pierzanie!

Ceea ce pare un câştig azi, pe termen lung, vom plăti cu toţii!”, atrage atenția primarul din Buziaș, Sorin Munteanu, candidat la președinția PNL Timiș.

Alegerile ar trebui să aibă loc sâmbătă, 7 august.

Foto: Facebook Sorin Munteanu