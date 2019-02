Şoferii vor scoate mai mulți bani din buzunare. Ce se modifică în Codul Rutier

Noile modificări care vor fi aduse Codului Rutier vor afecta foarte mulţi șoferi din România. Astfel, la propunerea Consiliului Concurenței, poliţa RCA va fi încheiată direct pe numele şoferului şi nu pe cel al proprietarului, conform normelor europene.

Măsura îi va afecta în principal pe şoferii care şi-au înmatriculat maşinile pe numele părinţilor sau bunicilor pentru a plăti mai puţin, potrivit romaniatv.net.

Exemplu: „La 23 de ani, Robert are maşina înmatriculată pe numele tatălui său. În prezent, el plăteşte o poliţă de numai 550 de lei pe an, pentru că preţul asigurării se calculează în funcţie de experienţa la volan pe care o are proprietarul autoturismului. Ceea ce vrea Consiliul Concurenţei este ca asigurarea să fie calculată în funcţie de fiecare şofer în parte, şi nu doar de proprietar. Astfel că Robert, un conducător auto cu mai puţină experienţă, va ajunge să plătească 1.400 de lei pe an”.

Sursa: newsar.ro