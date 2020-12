”Soarele este cel mai bun dezinfectant”: Poziția ambasadorului SUA față de CV-urile măsluite ale unor politicieni

Amabsadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a vorbit, la Timișoara, despre importanța transparenței de care trebuie să dea dovadă politicienii arunci când își prezintă datele biografice. ”Trebuie să fim transparenți în tot ceea ce avem de făcut, comunicarea rezolvă tot. Avem noi în America o vorbă care spune că soarele este cel mai bun dezinfectant”, a spus ambasadorul.

Declarația diplomatului amercian vine în contextul în care la Timișoara s-a iscat o aprinsă polemică legată de faptul că unii politicieni și-au ascuns date din CV-ul propriu, prezentând situații eronate, tocmai pentru a-și crea un avantaj electoral.

Adrian Zuckerman s-a întâlnit cu oficialitățile județene și cu cele locale, la final declarând: „ Suntem pregătiți să ajutăm în orice fel posibil ca să avansăm infrastructura pentru șosele, căi ferate, clădiri, spitale și dezvoltare economică. Cred că Romînia face pasul în direcția bună și am fost foarte încurajat de discutia care am avut-o. Cred că Timișoara are un viitor foarte mare sub guvernul actual”. La rândul său, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat:” Am stabilit să cream grupuri de lucru pe teme de interes comun și să concretizăm în rezultate palpabile această colaborare între cele două țări, în special în regiunea noastră, care dorește să fie un pol de inovare în această parte a țării”.