Sindicaliştii „Sanitas” din Timişoara şi din ţară se pregătesc de proteste.

Federaţia Sanitas va începe pe 6 februarie pichetarea Guvernului, timp de minimum o săptămână, câte 10-12 ore/zi. Potrivit conducerii sindicatului, Consiliul Naţional va stabili miercuri tipurile de protest ce vor continua.

Angajații din sănătate, din Timişoara şi din ţară,vor ca guvernanţii să decidă asupra acoperirii inflaţiei prin creşterea veniturilor tuturor salariaţilor cu minimum 15% de la 1 februarie. Mai mult, se solicită consultarea sindicatelor în elaborarea viitoarei legi a salarizării, pentru a nu exista aceleaşi diferenţe discriminatorii între medici, asistenţi şi/sau infirmiere sau diminuări de venituri.

Potrivit Sanitas, finanţarea deficitară a dus şi la neaplicarea Legii Salarizării, astfel că în ultimii cinci ani asistenţii medicali nu au mai avut nici o creştere salarială.

Totodată, spun sindicaliştii, o prevedere a legii care limitează sporurile la 30% pe ordonator principal de credite a dus la o situaţie tensionată şi discriminatorie, salariaţii din marile spitale subordonate Ministerului Sănătăţii având venituri cu până la 30% mai mici decât spitale mai puţin importante aflate în subordinea autorităţilor locale, ceea ce a făcut neatractive unitățile mari.

Nu în ultimul rând, menţinerea tarifelor pe baza cărora spitalele fac contractarea cu Casele judeţene de Asigurări de sănătate cauzează nemulțumire. Aceste tarife au rămas nemodificate de foarte mulţi ani şi astfel spitalele primesc cam aceiaşi bani an de an, cu toate ca utilităţile s-au scumpit, medicamentele sunt mai scumpe, materialele sanitare de asemenea etc.

Imagine de arhivă