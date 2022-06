Sediul nou al UPU din cadrul Spitalului Județean Timișoara va redefini total conceptul de unitate de primiri urgențe.

Clădirea ce se ridică în perimetrul Spitalului Clinic Județean de Urgență” Pius Brînzeu” și care este dedicată UPU împlinește o mare nevoie de spațiu.

Are trei nivele, subsol, parter și etaj; permite intrarea ambulanțelor sub copertină pentru protejarea pacienților, are culoare separate pentru cazurile ușoare, zona de așteptare va fi decentă și spațioasă iar tratamentul și aparatura vor avea desfășurarea cea mai amplă.

Unitatea va fi un spațiu deschis cu circuite fluide, bine delimitate și stricte din perspectiva disciplinei actului medical.

În UPU- SCJUT vin în jur de 250 de cazuri pe zi. Afecțiunile cardiovasculare și cele neurologice sunt pe primele locuri.

Vin și pacienți cu o simplă tăietură la deget, o migrenă sau dureri de stomac.

Triajul pacienților care vin în Urgențe se face după cinci coduri care indică medicilor trepte de atenție. Codul roșu are zero timpi de așteptare pentru că e vorba de salvarea vieții. Codul galben îți spune că e periculos să aștepți si pacientul este preluat în 15 minute. Codul verde este urgența care permite o oră până la preluare și codurile albastru și alb sunt cele care permit așteptarea de peste un ceas.

“Avem în UPU colegi foarte bine pregătiți și dedicați. Urgența spitalului cere profesioniști și din fericire spitalul nostru îi are. Sediul cel nou va fluidiza mult circuitul specific și va redefini total conceptul de unitate de primiri urgențe. Spitalul este un loc al deciziei, în fiecare secție și în fiecare zi se iau decizii care privesc viața. UPU este o astfel de secție.” afirmă managerul SCJUT, dr. Sorin Barac.

Unitatea de Primiri Urgențe a SCJUT are o echipă de 30 de medici și 60 de asistenți medicali și toți fac medicină de urgență , adică asistență medicală de urgență în spital (sediul UPU) și asistență medicală de urgență în teren, respectiv ambulanță și elicopter sau prespital, cum mai este denumită.

„Anul III de rezidențiat în Urgență este pragul de la care medicul își dă seama dacă poate trăi cu meseria asta, sau nu. Trebuie sa-ți placă, să ai psihic tare și să ai toleranță mare la frustrare. Nu îți iese totdeauna așa cum vrei”, declară dr. Mihai Grecu, șeful UPU.

Actualul sediu al UPU își va păstra specificul. Anumite spații vor fi folosite pentru pacienții aflați pe targă, sub supraveghere medicală iar altele vor deveni strict administrative.

Împreună cu clădirea cea nouă, UPU va fi secția de urgență de mare dimensiune a județului Timiș.