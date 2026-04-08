Se toarnă asfalt pe drumul care leagă Timișoara de Sânandrei

Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Miercuri, 8 aprilie, a început turnarea primului strat de asfalt pe drumul care leagă Timișoara de comuna Sânandrei, a transmis Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. Concret, este vorba despre un sector care pornește de la descărcarea de pe Autostrada A1 și duce până în Sânandrei.

„În urmă cu mai puțin de două luni am dat ordinul de începere a lucrărilor pentru lărgirea la patru benzi a acestui sector de drum, iar astăzi constructorul așterne primul strat de asfalt.

Lucrurile se mișcă foarte bine aici, se avansează într-un ritm bun și, dacă păstrăm cadența, putem finaliza lucrarea înainte de termenul prevăzut în contract.

Lărgirea la patru benzi a acestui drum este necesară pentru că o localitate aflată într-un amplu proces de dezvoltare, așa cum e Sânandrei, are nevoie de o infrastructură serioasă.

Proiectul prevede, pe lângă două benzi pe sensul de mers, amenajarea de trotuare, piste de biciclete, șanțuri cu rigole sau iluminat public.

Facem totul pentru Timiș! – Alfred Simonis.

